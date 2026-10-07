Comme le rapporte Sport Bild, ça gronde déjà à Leipzig concernant la situation de l’entraîneur principal Martin Demichelis. Même si, en Saxe, on s’efforce en public d’éviter qu’un débat sur l’Argentin ne voie le jour, la situation pourrait rapidement basculer si, après le début mitigé de Demichelis, les choses ne s’améliorent pas vite.

En Bundesliga, la saison 2026/27 présente jusqu’ici deux convaincantes victoires à domicile contre le Borussia Mönchengladbach (3-0) et le Hambourg SV (5-0), mais aussi deux décevantes défaites à l’extérieur sur les terrains du Werder Brême (1-3) et du Bayer Leverkusen (0-2). À cela s’est ajouté un sérieux revers lors de l’entrée en lice en Ligue des champions, avec une défaite 4-1 de RB chez le novice de la C1, Côme.

Certes, Demichelis n’a pris les commandes du troisième de la saison passée que cet été. Mais si, au cours de l’automne, il devenait évident qu’une nouvelle qualification pour la Ligue des champions pourrait être menacée, une discussion précoce sur l’entraîneur serait tout à fait envisageable, affirme Sport Bild.

Julian Nagelsmann pourrait-il faire son retour au RB Leipzig ?

Les rumeurs récemment renaissantes autour d’un retour de l’ancien sélectionneur de l’Allemagne Julian Nagelsmann au RB pourraient alors prendre de l’ampleur. Le technicien de 39 ans a déjà entraîné Leipzig de 2019 à 2021, et le directeur de la DFB, Rudi Völler, a récemment déclaré au sujet de l’avenir de Nagelsmann, qui a démissionné après l’élimination précoce au Mondial, dans Bild : « Julian va un peu souffler, retrouver son calme. Et ensuite, il reprendra vite une équipe absolument de tout premier plan, je n’ai aucun doute là-dessus. »

Getty Images

Prochains matchs RBL Bundesliga 12:30 SGE

Le nom de Dino Toppmöller, adjoint de Nagelsmann chez les Roten Bullen en 2020/21 et déjà limogé à la mi-septembre du RC Lens après seulement deux mois et demi en poste, circulait lui aussi déjà dans les spéculations. Actuellement, selon Sport Bild, toutes les rumeurs concernant Nagelsmann et Toppmöller sont toutefois encore démenties par le RB.

Dans le même esprit, Marcel Schäfer, directeur sportif de Leipzig, avait publiquement apporté son soutien à Demichelis pendant la trêve internationale. « Une équipe nouvellement constituée a besoin de temps pour trouver ses repères et développer des automatismes. C’est la réalité », a-t-il plaidé, appelant à la patience avec le nouvel entraîneur. En outre, Roger Schmidt, successeur de Jürgen Klopp, sélectionneur de l’Allemagne, au poste de Global Sports Director chez Red Bull, se serait clairement prononcé en faveur de la confiance envers Demichelis.

Qui sont les prochains adversaires du RB Leipzig ?

Après cette trêve internationale inhabituellement longue, un programme chargé et plein de tâches délicates attend en tout cas le technicien de 45 ans et son équipe. D’abord, Leipzig devra impérativement s’imposer à domicile contre l’Eintracht Francfort en Bundesliga (10 octobre) puis contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions (13 octobre), avant deux déplacements extrêmement compliqués, en championnat puis en C1, sur les terrains du Bayern Munich (17 octobre) et du Real Madrid (21 octobre).

Getty Images

Le mois d’octobre s’achèvera finalement avec des matches contre les promus coriaces que sont le SV Elversberg (24 octobre) et Schalke 04 (31 octobre), avec entre-temps un déplacement piégeux sur le terrain du cador de 3. Liga Rot-Weiss Essen (27 octobre), lors du 2e tour de la Coupe d’Allemagne. Après cela, Demichelis devra faire face à un premier bilan intermédiaire vraiment révélateur.