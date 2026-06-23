« Un enfant gâté et un traître »… Les supporters de l’Atlético s’en prennent à Álvarez dans un communiqué cinglant

Les déclarations de l’attaquant argentin Julián Álvarez, qui a annoncé son souhait de quitter l’Atlético de Madrid, ont provoqué un véritable séisme au sein du club madrilène et parmi ses supporters. Après la rencontre Argentine-Autriche en Coupe du monde, il a ainsi confié : « La meilleure option pour tout le monde, c’est que je parte ; je veux réaliser mon rêve », indiquant sans détour son ambition de rejoindre le FC Barcelone ou le Real Madrid.

La direction des Rojiblancos a immédiatement fait part de son profond mécontentement, accusant le FC Barcelone de manœuvrer en coulisses et laissant entendre qu’elle pourrait saisir la FIFA, voire engager des poursuites, si le club catalan persistait à mettre la pression sur le joueur pour qu’il rompe son contrat ou l’oblige à partir.

Les supporters ont rapidement réagi : la Fédération internationale des associations de supporters de l’Atlético de Madrid a publié un communiqué ferme sur ses comptes officiels, qualifiant l’attaquant argentin d’« enfant gâté ». Le texte débute ainsi : «Alvarez se comporte comme un enfant gâté, dont la réflexion est aussi limitée qu’un pavé, et comme un traître qui se place au même niveau que Thibaut Courtois et Hugo Sánchez.»

Les associations de supporters ont exigé de la direction du club qu’elle se montre intransigeante envers le joueur s’il persiste dans cette voie, concluant leur communiqué par ces mots : « Il faut désormais le traiter comme il le mérite : soit il paie l’intégralité de sa clause libératoire, soit il est relégué sur le banc. Nous attendons de la direction qu’elle le remette à sa place, sans quoi nous nous sentirons doublement trahis. »

Alvarez est sous contrat avec l’Atlético jusqu’au 30 juin 2030. assortie d’une clause libératoire astronomique de 500 millions d’euros. Une somme à laquelle la direction colchonera se tient fermement, réitérant que le joueur n’est pas à vendre et qu’elle n’examinera aucune offre, tandis que l’intéressé continue d’affirmer qu’un départ serait la meilleure issue pour toutes les parties.