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La décision du Tribunal arbitral du sport concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 a relancé le débat sur la gestion de la Confédération africaine de football et la crédibilité de ses décisions. Le tribunal a annulé la décision qui retirait le titre au Sénégal et accordait la victoire sur tapis vert au Maroc, ce qui a poussé le journaliste français Benoît Pérouchet à adresser de vives critiques aux institutions chargées de gérer le football sur le continent africain.

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Lors de son passage sur l'antenne de France 24, Pérouchet a estimé que le verdict rendu par le Tribunal arbitral du sport constituait un coup dur pour la CAF, d'autant que l'instance judiciaire de Lausanne n'a pas validé la décision prise par le jury d'appel de la CAF à l'issue de la finale entre le Sénégal et le Maroc.

Le journaliste français a expliqué que le cœur du litige portait sur les prérogatives de l'arbitre sur le terrain, soulignant que le tribunal s'était appuyé sur le principe selon lequel l'arbitre de la rencontre détient l'autorité exclusive pour évaluer le déroulement du match et déterminer s'il a été définitivement interrompu ou si les conditions permettent sa reprise.

Dans ses attendus, le tribunal a fait valoir que l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala n'avait pas prononcé la fin définitive de la rencontre après que les joueurs sénégalais eurent quitté la pelouse pour protester contre le penalty accordé au Maroc, mais qu'il avait au contraire permis la poursuite du match. Il était donc impossible de considérer la sélection sénégalaise comme ayant abandonné la partie, au sens de l'interprétation retenue par le jury d'appel africain.

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Commentant les conséquences de ce verdict, Pérouchet a déclaré : « Les institutions africaines humilient le football africain, qui a affiché des progrès constants au cours des dix dernières années. »

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Pérouchet a ajouté qu'au terme de cette affaire, il y avait un gagnant et un perdant, mais que le grand perdant, selon lui, restait les institutions du football africain et la Confédération africaine de football (CAF), en raison de la manière dont le litige s'est conclu devant le Tribunal arbitral du sport.

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Pérouchet s'est interrogé sur le degré de confiance que l'on peut encore accorder à la CAF après sa défaite devant le TAS, estimant qu'un verdict annulant une décision antérieure du jury d'appel place l'institution face à des questions sur la crédibilité de ses décisions et sur sa gestion des compétitions continentales.

Ses critiques ne se sont pas limitées à l'affaire de la finale. Il a également rappelé que la CAF avait annoncé un changement de rythme pour la Coupe d'Afrique des nations, qui devait se disputer tous les quatre ans au lieu de tous les deux ans, avant de renoncer à ce projet. Selon lui, ce revirement constitue un exemple supplémentaire de décisions qui soulèvent des interrogations sur la manière dont l'institution gère le football africain.

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La Fédération marocaine de football a publié un communiqué officiel dans lequel elle affirme qu'elle contestera la décision du TAS par toutes les voies légales possibles , exprimant son étonnement et sa désapprobation face à ce verdict. Selon elle, celui-ci n'a pas tenu compte des éléments avancés par la partie marocaine concernant l'existence de contacts entre l'arbitre allemand Ulrich Haas et le président de la Fédération sénégalaise de football 48 heures avant le prononcé de la décision, ni des règles de la FIFA et de l'IFAB relatives aux joueurs qui quittent le terrain sans l'autorisation de l'arbitre et aux responsabilités qui en découlent.

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