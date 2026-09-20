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Un Égyptien, un Marocain et une star d'Al-Hilal dans l'équipe type de la première journée de l'Élite d'Asie

Al Hilal vs Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Champions League Elite
Al-Ain vs Al Nasr FC
Al-Ain
Al Nasr FC
R. Rabia
H. Rahimi
R. Neves
Arabie saoudite
Qatar
Émirats arabes unis
Égypte
Maroc
Portugal

Les stars de la journée inaugurale de la phase de ligue en Ligue des champions

La Confédération asiatique de football a dévoilé ce dimanche l'équipe type officielle de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Cette équipe type comprend un duo arabe du club émirati d'Al Ain : l'Égyptien Rami Rabia et le Marocain Soufiane Rahimi, après leur contribution décisive à la large victoire face à Al Nassr, sur le score de quatre buts à zéro.

Rabia a été l'un des facteurs de solidité de la défense émiratie face à Al Nassr, tandis que Soufiane Rahimi a inscrit deux buts, contre un but de son frère Sofiane, Giacomakis complétant ce quadruplé dans les filets d'Al Nassr.

Le club saoudien d'Al Hilal a lui aussi trouvé sa place dans l'équipe type de la première journée grâce à sa vedette étincelante, le Portugais Ruben Neves, qui a marqué un penalty lors de la victoire 2-1 face au club qatari d'Al Gharafa.

L'équipe type de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite 2026-2027 est la suivante : 

Gardien de but : Vladimir Nazarov (Pakhtakor).

Défense : Kofi Kwao (Neftchi), Rami Rabia (Al Ain), Jang Hyun-soo (Al Gharafa), Lee Myung-jae (Daejeon Citizen).

Milieu de terrain : Soufiane Rahimi (Al Ain), Takashi Usami (Gamba Osaka), Ruben Neves (Al Hilal), Prince Ampem (Shanghai Port).

Attaque : Aleksandar Kavric (Kashima Antlers), Njiva Rakotoharimalala (Ratchaburi).



Au classement des clubs de l'Asie de l'Ouest, le club émirati d'Al Ain occupe la première place (3 points) après la première journée, à la différence de buts, devant l'Esteghlal Téhéran, Al Hilal, Al Qadsiah, le club tadjik de Neftchi et le club émirati de Shabab Al Ahli Dubaï.

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