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Frank Lampard a prévenu ses joueurs de Coventry City qu’ils devaient s’attendre à affronter un Crystal Palace revigoré ce week-end, avec un nouvel entraîneur sur le banc. Le technicien de Coventry a souligné la possibilité d’un changement tactique avant d’accueillir Thomas Frank à la Coventry Building Society Arena.

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L’incertitude tactique à la CBS Arena

Lampard fait face à un défi particulier ce samedi, alors que Coventry City se prépare à recevoir Crystal Palace pour une rencontre de Premier League à fort enjeu. L’arrivée de Frank à Selhurst Park est au cœur des discussions avant ce match : Lampard estime qu’elle pourrait susciter une réaction immédiate chez les joueurs visiteurs. La trêve internationale ayant donné au nouvel entraîneur de Crystal Palace du temps pour mettre ses idées en place, le technicien de Coventry a reconnu que la préparation de cette rencontre était devenue difficile pour son staff.

S’exprimant devant les médias avant le match, Lampard a reconnu l’effet psychologique que peut avoir un changement d’entraîneur sur une équipe en difficulté. « En général, on s’attend à un regain d’énergie avec un nouvel entraîneur. Je pense qu’il [Thomas Frank] leur apportera beaucoup au fil du temps, car c’est un très bon entraîneur », a déclaré Lampard, selon BBC Sport.

Il a ajouté qu’il était difficile d’analyser une équipe dirigée par un nouvel entraîneur. Selon lui, prévoir ce que proposera Crystal Palace relève « du jeu de devinettes », car tout dépendra du temps dont Frank aura disposé pour mettre en œuvre des changements.

Le point sur les blessures et l’effectif

Au-delà de la bataille tactique, Lampard a fait un point complet sur l’état de forme de ses joueurs après la récente trêve internationale. La condition physique du défenseur Bobby Thomas et du milieu de terrain Caleb Yirenkyi reste une préoccupation majeure pour le staff technique. Tous deux feront l’objet d’une évaluation de dernière minute avant le week-end.

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Les nouvelles sont également contrastées concernant les joueurs absents de longue date. Haji Wright « progresse bien » dans sa convalescence, mais Josh Eccles reste indisponible en raison de ce que Lampard a décrit comme « une petite complication à la cheville ». Aurele Amenda, en revanche, a repris l’entraînement individuel sur le terrain.

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Lampard a indiqué que le défenseur pourrait de nouveau prétendre à du temps de jeu d’ici deux à trois semaines si sa rééducation se poursuit sans nouveau contretemps. Son retour apporterait un renfort bienvenu en défense.

Regarder en arrière et aller de l’avant

Revenant sur la période précédant la trêve, Lampard a maintenu que son équipe avait été lésée lors de sa récente défaite face à Everton. L’ancien entraîneur de Chelsea s’est dit frustré par l’arbitrage de cette rencontre, qui, selon lui, a coûté de précieux points à son équipe à l’extérieur.

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« C’est un match que nous avons perdu à cause de décisions, à mon avis. L’arbitre a pris des décisions erronées à notre encontre. Je reconnais qu’ils ont été honnêtes après coup, mais cela ne nous aide pas. Jouer à l’extérieur n’est pas facile, mais j’ai eu le sentiment que nous méritions un résultat. Nous devons continuer à avancer. Ces choses arrivent dans le football, alors nous devons rester positifs », a-t-il expliqué.

À l’approche du mercato de janvier, Lampard a insisté sur le fait qu’il restait concentré sur les joueurs dont il dispose actuellement plutôt que sur d’éventuelles recrues. S’il a admis réfléchir à la prochaine fenêtre de transferts, il a clairement indiqué que le recrutement n’était pas sa priorité à ce stade.