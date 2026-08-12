Erkut Çelebi, président de la chambre de commerce et d'industrie de Trabzon, a révélé l'impact du transfert de la star égyptienne Mohamed Salah à Trabzonspor sur l'activité touristique de la ville.

Çelebi a déclaré que le transfert de Salah avait généré une forte demande touristique pour Trabzon, non seulement en provenance d'Égypte, mais aussi de différents pays d'Afrique du Nord, soulignant que la ville cherchait à exploiter cet intérêt pour dynamiser le tourisme tout au long de l'année.

Il a précisé, via le site 61saat, spécialisé dans l'actualité de la ville turque, que les hôtels de Trabzon connaissaient habituellement des périodes d'affluence pendant seulement 3 ou 4 mois de l'année, avant que les taux d'occupation ne reculent. C'est pourquoi les instances concernées s'emploient à tirer parti des nouveaux facteurs d'attractivité pour prolonger la saison touristique.

Le club de Trabzonspor avait annoncé jeudi dernier la signature de Mohamed Salah dans le cadre d'un transfert libre, pour une durée de deux saisons, après l'expiration de son contrat avec Liverpool à la fin de la saison dernière.

Avec le coup d'envoi de la saison : une surprise à Al-Nassr au sujet de Ronaldo

