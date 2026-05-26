Un économiste allemand, déjà auteur de trois prédictions exactes concernant les vainqueurs de la Coupe du monde, expose avec précision les raisons pour lesquelles la sélection néerlandaise est, selon lui, promise au titre suprême

Selon les calculs de l’économiste allemand Joachim Klement, les Pays-Bas s’apprêtent à soulever la Coupe du monde. Ce spécialiste, qui officie comme stratège pour une banque d’investissement britannique, a déjà correctement prédit les trois derniers vainqueurs du tournoi. Il dévoile les détails de son modèle à la BBC.

Stratège pour une banque d’investissement britannique, il a affiné un modèle prédictif complexe qui a correctement désigné le champion du monde lors des trois dernières éditions. « Comme j’ai eu raison trois fois de suite, les gens pensent désormais que ce modèle est imbattable », explique-t-il.

« Au départ, cet exercice visait à dénoncer l’arrogance des économistes qui prétendent prédire l’imprévisible. Aujourd’hui, il illustre comment une série de coups de chance peut transformer quiconque en gourou », ajoute-t-il en riant.

Son modèle s’appuie sur quelques critères objectifs : population, richesse, climat et classement FIFA. « Les 50 % restants, c’est la chance. De nombreux facteurs, au sein d’un match, sont totalement imprévisibles », rappelle-t-il.

Selon ses projections, les Oranje sortiront du groupe comprenant le Japon, la Suède et la Tunisie, avant d’éliminer le Maroc puis le Canada en huitièmes.

En quarts, les Néerlandais croiseraient la France : un csc (contre son camp) leur offrirait alors la qualification. En demi-finale, l’Espagne serait éliminée aux tirs au but, puis le Portugal s’inclinerait en finale.

Malgré ce succès, Klement reste prudent : « Plusieurs collègues ont parié sur les Pays-Bas après avoir vu ces prévisions. Si les Néerlandais sont éliminés, je pense que je travaillerai à domicile le lendemain », conclut-il.