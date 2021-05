Un échange Joao Felix - Griezmann ? L’Atlético se prononce

Face à la rumeur d’un possible échange entre l’Atlético et le Barça, le président madrilène a nié en bloc.

Longtemps à la lutte pour décrocher le titre en Liga, l’Atlético Madrid et le FC Barcelone ne se lâche quasiment plus. Alors qu’on aurait pu penser les deux clubs brouillés avec le transfert d’Antoine Griezmann et le déroulé de cette opération, Madrilènes et Barcelonais ont pourtant continué à faire affaire l’été dernier.

Face à la volonté des dirigeants catalans de pousser Luis Suarez vers la sortie, ce sont les Colchoneros qui ont remporté le jackpot et ils ne le regrettent pas. A une journée de la fin, les hommes de Diego Simeone sont en ballotage favorable pour être champion et l’attaquant uruguayen n’est pas étranger à cette réussite.

Malgré ses 34 ans et quelques pépins physiques, l’Atlético Madrid n’est pas contre prolonger l’aventure avec « El Pistolero ».

"Nous serions ravis qu’il reste. Il a un contrat et c’est désormais à lui de choisir. Ce sera sa décision", a avoué le président Enrique Cerezo à Movistar +.

A l’occasion des 25 ans du doublé des Colchoneros, le président madrilène en a également profité pour mettre les points sur les « i » concernant une rumeur qui enfle depuis quelques jours de l’autre côté des Pyrénées. Celle d’un échange avec le Barça entre Joao Felix et Antoine Griezmann, un ancien de la maison.

"C’est une invention totale de la presse", a-t-il assuré au micro de Movistar+ au sujet d’une rumeur qu’il a souhaité éteindre immédiatement.

"João est notre joueur phare, a ajouté Cerezo. Au final, les joueurs jouent où ils veulent. Griezmann veut jouer à Barcelone et João Félix à l’Atlético de Madrid."

Un retour d’Antoine Griezmann chez les Rojiblancos n’est donc pas à l’heure du jour et pourtant le président Cerezo n’avait pas fermé la porte il y a quelques semaines au moment d’en dire un peu plus sur le déroulement du départ de Grizou vers le Barça.

Malgré le sentiment de traitrise dont certains supporters madrilènes ont eu l’impression, Griezmann est toujours le bienvenu au Wanda Metropolitano.

"Pas que je sache, mais vous savez que tout peut arriver dans cette vie, avait concédé Cerezo à AS. Je dis toujours une chose: aujourd'hui tu meurs, demain le photographe, je gagne à la loterie ... Tout peut arriver (rires)."