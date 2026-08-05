Un rapport de presse a révélé que le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, a proposé au Maroc d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 en échange d'un seul service, dans un contexte de crise grandissante qui menace son avenir à la tête de la FIFA.

Selon le journal britannique The Times , Infantino, actuellement présent au Maroc, a promis d'accorder au royaume le droit d'accueillir la finale du Mondial 2030 au nouveau stade Hassan II de Casablanca, à condition qu'il annonce publiquement son soutien face aux pressions croissantes réclamant son départ.

Le Maroc accueille la phase finale de la Coupe du monde 2030 en partenariat avec l'Espagne et le Portugal, tandis que trois matches d'ouverture se disputeront en Amérique du Sud, pour célébrer le centenaire de la première édition du tournoi.

Le Maroc aspire à accueillir la finale au stade Hassan II, d'une capacité de 115 000 spectateurs, qui devrait devenir le plus grand stade de football au monde une fois sa construction achevée, tandis que le stade Santiago Bernabéu est le concurrent le plus sérieux pour accueillir la finale.

Le rapport indique qu'Infantino s'inquiète du recul du soutien dont il bénéficie de la part de certains de ses alliés, dont l'Arabie saoudite, qui accueille la phase finale de la Coupe du monde 2034, alors que l'opposition européenne au président de la FIFA se renforce après l'échec de son projet visant à vendre une part des droits commerciaux des tournois de la Fédération internationale à des investisseurs du secteur privé.

Le prince Ali bin al-Hussein, président de la Fédération jordanienne, a accusé hier mardi Infantino de recourir au chantage, en faisant pression sur la Fédération jordanienne afin qu'elle soutienne sa campagne pour sa réélection à la présidence de la FIFA.

Dans le même contexte, l'ancienne star portugaise Luís Figo a rejoint la liste des détracteurs d'Infantino, réclamant son départ immédiat de la présidence de la FIFA.

Figo a qualifié les agissements du président de la Fédération internationale de « plus vils, plus trompeurs et plus égoïstes » qu'il ait vus dans le monde du football, ajoutant qu'Infantino « a déshonoré le poste qu'il avait promis de développer, a menti, trompé et cherché à servir ses intérêts personnels au lieu de servir le jeu », affirmant que le temps était venu de sauver le football par son départ.

Ces développements interviennent après l'annonce par Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA, de sa non-participation au projet de vente des droits commerciaux, affirmant qu'il en avait pris connaissance par les médias et que la décision de le retirer était « nécessaire et non négociable ».

Wenger a ajouté qu'il croyait en la nécessité d'une FIFA indépendante, œuvrant avec transparence et intégrité et au service du football mondial, une position considérée comme une tentative claire de se démarquer de la crise que traverse actuellement la Fédération internationale.