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Harry Kane a officiellement été sacré meilleur joueur du monde, mais l’attaquant du Bayern Munich n’a remporté le Ballon d’Or que d’extrême justesse. De nouvelles révélations de Vincent Garcia, directeur de French Football, suggèrent que le capitaine de l’Angleterre était en réalité derrière ses rivaux pendant une grande partie de la période de vote.

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Une remontée de dernière minute lui offre une victoire historique

Kane a remporté la plus prestigieuse récompense individuelle du football lors d'une cérémonie fastueuse à Londres, mettant fin à 25 ans d'attente pour l'Angleterre depuis son dernier Ballon d'Or masculin. Le buteur du Bayern Munich a devancé Kylian Mbappe et Lamine Yamal après la meilleure saison de sa carrière sur le plan des buts. Mais ce triomphe s'est accompagné d'une immense tension en coulisses.

Alors que Kane, Mbappe et Yamal étaient largement considérés comme les principaux prétendants, une erreur administrative embarrassante a brièvement semé la confusion lorsque tous trois ont été prématurément présentés comme vainqueurs sur le site officiel, quelques heures avant la cérémonie. C'est finalement Kane qui a reçu le prix officiel, rééditant l'exploit de Michael Owen en 2001.

Mbappe a dû se contenter de la deuxième place, son meilleur classement à ce jour. L'attaquant du Real Madrid a dominé les classements mondiaux des buteurs en Liga, en Ligue des champions et en Coupe du monde, mais le Ballon d'Or manque toujours à son palmarès déjà bien garni.

Le patron de France Football revient sur un vote serré

La course au trophée de cette année a été particulièrement serrée. Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, a livré un rare aperçu du déroulement du scrutin, confirmant que l'attaquant du Bayern Munich n'avait pas fait la course en tête pendant une grande partie de la période de vote.

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« Je suivais les résultats en temps réel pendant le mois du vote, a déclaré Garcia à L'Equipe. Kylian Mbappe a longtemps fait la course en tête, mais Harry Kane est revenu dans la lutte et, au bout du compte, cela s'est joué à un très, très petit nombre de points. »

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Kane revient sur son parcours difficile jusqu'au sommet

Au moment de recevoir sa récompense, l'ancien capitaine de Tottenham est revenu sur son parcours atypique jusqu'au sommet du football mondial. Contrairement à de nombreux jeunes prodiges d'aujourd'hui, le joueur de 33 ans a dû faire ses preuves dans les divisions inférieures avant de s'imposer au plus haut niveau.

« C'est le parcours qui compte, a déclaré Kane. À tous les jeunes garçons et à toutes les jeunes filles qui veulent réaliser leur rêve, tout est possible. J'espère que mon parcours pourra les inspirer. Il n'a pas été tout tracé, je ne suis pas arrivé directement au sommet. J'ai dû connaître de nombreux prêts et me battre pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Merci beaucoup. »

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Par ailleurs, Yamal a remporté le Trophée Kopa pour la troisième année consécutive, confirmant son statut de plus grand espoir du football mondial. Pourtant, l'ailier du FC Barcelone a humblement reporté les éloges sur un autre joueur formé à La Masia.

« J'aurais aimé que ce soit [son coéquipier Pau] Cubarsi, a reconnu Yamal dans son bref discours. Ce prix aurait dû lui revenir. Il le mérite. »

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Retour aux obligations en club pour les meilleurs joueurs du monde

Les récompenses individuelles désormais attribuées, l'attention se tourne de nouveau vers les ambitions nationales et européennes. Kane cherchera à confirmer son nouveau statut de meilleur joueur du monde en menant le Bayern Munich vers des titres en Bundesliga et en Ligue des champions.

De son côté, Mbappe, motivé par sa courte défaite, voudra rebondir et aider le Real Madrid à enrichir encore son palmarès, avec l'objectif de décrocher enfin le Ballon d'Or l'an prochain. Yamal et Cubarsi poursuivront leur progression rapide au FC Barcelone, dans l'espoir de transformer leurs distinctions individuelles de jeunes joueurs en trophées majeurs avec leur équipe.