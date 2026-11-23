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Le rapport présenté par le Collège des économistes de Catalogne confirme que le FC Barcelone est parvenu à réduire l'écart de revenus avec le Real Madrid.

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Selon le journal Sport, le FC Barcelone a réduit l'écart de revenus avec le Real Madrid, passé de 303 millions à 174 millions d'euros, au cours de la saison 2024-2025.

Le rapport du Collège des économistes souligne que les revenus commerciaux ont gagné en importance par rapport aux recettes des droits télévisés, une tendance particulièrement visible lorsqu'on compare le Barça et le Real Madrid.

Le Real a bouclé la saison 2024-2025 avec des revenus d'exploitation de 1,161 milliard d'euros, contre 987 millions pour Barcelone. L'écart entre les deux clubs s'est ainsi réduit à 174 millions, alors qu'il atteignait 303 millions la saison précédente, lorsque le Real avait généré 1,065 milliard d'euros de revenus, contre 762 millions pour le Barça.

La croissance des revenus du Barça a été bien plus marquée : ils ont augmenté d'environ 30 % en une seule saison, contre une hausse de 9 % pour le Real. Le Barça est ainsi parvenu à combler une partie de son retard, même si le club merengue reste devant et conserve une structure de revenus différente.

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La principale différence réside dans le volume des recettes issues des compétitions et des droits télévisés. Le Real a ainsi engrangé 372 millions grâce aux compétitions, contre 119 millions pour Barcelone, et a perçu 162 millions d'euros de droits télévisés, contre 250 millions pour le Barça.

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En revanche, le poste marketing et autres revenus est devenu la principale source de revenus des deux clubs : il s'élève à 563 millions d'euros pour le Real Madrid et à 587 millions pour Barcelone. Ce poste représente 48 % des revenus totaux du club merengue, contre 59 % pour le club catalan.

Le résultat d'exploitation profite à Barcelone

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Bien qu'il ait généré 174 millions d'euros de revenus de moins que le Real Madrid, le FC Barcelone a enregistré un résultat d'exploitation de 61 millions d'euros, bien supérieur à celui du club merengue, qui s'est établi à 17 millions d'euros.

Les charges d'exploitation de Barcelone se sont élevées à 926 millions d'euros, contre 1,144 milliard d'euros pour le Real Madrid. Il existe toutefois un poste sur lequel les deux clubs sont quasiment à égalité : les frais de personnel. Le club catalan y a consacré 510 millions d'euros, contre 514 millions pour le Real Madrid.

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Les amortissements des joueurs ont également été plus élevés au Real, avec 116 millions d'euros contre 81 millions pour Barcelone, tout comme le poste des autres charges, qui a atteint 514 millions d'euros pour le club merengue, contre 335 millions pour les Blaugrana.

La combinaison de ces facteurs explique comment le Barça a pu dégager un meilleur résultat d'exploitation, malgré des revenus inférieurs à ceux du Real Madrid.

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Cet avantage ne s'est toutefois pas répercuté sur le résultat financier net : le déficit du résultat financier de Barcelone a atteint 80 millions d'euros, contre 44 millions pour le Real Madrid.

Après prise en compte des autres postes, le club catalan a clôturé l'exercice avec des pertes de 17 millions d'euros, tandis que le club merengue a réalisé un bénéfice de 24 millions d'euros.

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La différence se joue dans le bilan

Le tableau change encore davantage lorsqu'on analyse la situation financière et les fonds propres des deux clubs. L'étude chiffre la dette totale de Barcelone à 2,5729 milliards d'euros, au-delà de celle du Real Madrid, qui s'élève à 2,2407 milliards d'euros.

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La différence la plus significative apparaît au niveau des fonds propres : alors que le Real Madrid affiche un solde positif de 598,3 millions d'euros, Barcelone présente des fonds propres négatifs de 152,7 millions d'euros.