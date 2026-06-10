Un écart de 10 millions d'euros persiste. Une star de Liverpool met la pression sur Iraola grâce à une offre de l'Inter

L’une des pépites de Liverpool doit bientôt choisir l’orientation de sa carrière. Il souhaite d’abord connaître son rôle sous les ordres du nouvel entraîneur Andoni Iraola avant de se prononcer sur son avenir, tandis que l’Inter Milan, qui surveille la situation de près, redouble d’efforts pour le convaincre de rejoindre la Serie A.

Selon La Gazzetta dello Sport, Curtis Jones est désormais la priorité des Nerazzurri au milieu de terrain, devant Arthur Atta, l’Udinese.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain avait, il y a quelques semaines, exprimé son souhait de partir en raison de relations tendues avec l’ex-coach Arne Slot.

Selon le quotidien, l’arrivée d’Iraola à Liverpool pour succéder à Slot incite désormais Jones à patienter afin de s’entretenir avec son nouvel entraîneur et d’évaluer ses perspectives à Anfield.

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Selon le quotidien transalpin, les Nerazzurri négocient toujours avec Liverpool, mais un écart de 10 millions d’euros sépare encore l’offre milanaise du prix réclamé par les Reds.

L’ailier des Reds Federico Chiesa a d’ailleurs récemment laissé entendre que Jones lui avait demandé des conseils sur la vie en Italie, alimentant encore les spéculations.

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