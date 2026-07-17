Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
England v France: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

Traduit par

Un duo marocain officiera lors de la rencontre France-Angleterre

France vs Angleterre
France
Angleterre
Coupe du monde
France
Angleterre
Maroc

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre vénézuélien Jesús Valenzuela pour diriger la rencontre pour la troisième place de la Coupe du monde, qui opposera la France à l’Angleterre.

Il sera assisté par ses compatriotes Jorge Origo et Tulio Moreno, tandis que le Marocain Jalal Jaidi occupera le poste de quatrième arbitre et que son compatriote Zakaria Brinsi sera arbitre assistant de réserve.

Selon le site Ouest-France, ce choix rappelle un souvenir positif à l’équipe de France, puisque l’arbitre vénézuélien avait déjà dirigé l’un des matchs des Bleus lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. 

Lors de cette édition de la Coupe du monde, il a également dirigé le match Côte d’Ivoire-Norvège en seizièmes de finale.

Les Bleus défieront l’Angleterre, battue 2-1 par l’Argentine en demi-finale, dans un match où les deux sélections viseront une médaille de bronze pour conclure leur parcours.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google