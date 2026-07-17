Un duo marocain officiera lors de la rencontre France-Angleterre

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre vénézuélien Jesús Valenzuela pour diriger la rencontre pour la troisième place de la Coupe du monde, qui opposera la France à l’Angleterre.

Il sera assisté par ses compatriotes Jorge Origo et Tulio Moreno, tandis que le Marocain Jalal Jaidi occupera le poste de quatrième arbitre et que son compatriote Zakaria Brinsi sera arbitre assistant de réserve.

Selon le site Ouest-France, ce choix rappelle un souvenir positif à l’équipe de France, puisque l’arbitre vénézuélien avait déjà dirigé l’un des matchs des Bleus lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Lors de cette édition de la Coupe du monde, il a également dirigé le match Côte d’Ivoire-Norvège en seizièmes de finale.

Les Bleus défieront l’Angleterre, battue 2-1 par l’Argentine en demi-finale, dans un match où les deux sélections viseront une médaille de bronze pour conclure leur parcours.