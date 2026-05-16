Un duel passionnant se profile : le PSV convoite deux joueurs du FC Twente

PSV-FC Twente revêt une saveur particulière pour les jeunes défenseurs Mats Rots (20 ans) et Ruud Nijstad (18 ans). Selon De Telegraaf, les deux talents figurent sur la short-list d’Eindhoven en vue du mercato estival.

Selon le journaliste Jeroen Kapteijns, interrogé à la veille du choc au Philips Stadion, « la rencontre à Eindhoven revêt une importance capitale pour les jeunes talents de Twente, Mats Rots et Ruud Nijstad, qui ont connu leur grande percée cette saison et sont envisagés comme renforts potentiels par le PSV pour l’été à venir ».

Rots a déjà disputé 42 matchs officiels sous les couleurs de Twente, marquant cinq buts et délivrant cinq passes décisives.

Le latéral gauche offensif est sous contrat à Enschede jusqu’en milieu d’année 2028. Selon Transfermarkt, sa valeur atteint au moins 10 millions d’euros.

Nijstad, lui, n’a disputé que 23 matchs officiels sous les couleurs de Twente. Son contrat expire en 2027.

Selon Transfermarkt, ce défenseur central gaucher vaut 8 millions d’euros et a déjà été associé à plusieurs grands clubs européens.

Pour Twente, la dernière journée de la VriendenLoterij Eredivisie est cruciale : les Tukkers espèrent décrocher la troisième place synonyme de pré-qualifications en Ligue des champions.