Les supporters japonais encourent une lourde sanction. Lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le « drapeau du soleil levant » a été aperçu malgré son interdiction formelle, rapporte CNN.

En prévision de la Coupe du monde 2026, la FIFA a réitéré son règlement : tout symbole politique, choquant ou discriminatoire – qu’il s’agisse de drapeaux, banderoles, slogans ou vêtements – est interdit dans les stades.

Lors de la rencontre Japon-Tunisie, remportée 4-0 par les Samouraïs bleus, le drapeau a été repéré en tribune, suscitant l’indignation en Chine, en Corée du Sud et en Indonésie.

Considéré comme un symbole d’agression et de domination coloniale, il a été brandi par l’armée impériale japonaise avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en Chine, en Corée du Sud, aux Philippines et en Indonésie.

Ce symbole réveille chez ces nations d’Asie du Sud-Est des traumatismes historiques profonds. Son exhibition est donc strictement interdite lors des compétitions internationales.

La FIFA pourrait désormais rechercher les supporters japonais impliqués et leur infliger une sanction sévère. Pour l’instant, la fédération n’a pas encore réagi à ces incidents.







