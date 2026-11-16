Un drame secoue le football argentin : un joueur décède après avoir dégagé le ballon de la tête

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Le monde du football argentin pleure la disparition d'Abel Núñez, jeune espoir de 18 ans qui évoluait au club Ezeiza.

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Selon la chaîne « tycsports », l'accident s'est produit jeudi dernier lors d'un match de cinquième division du championnat de jeunes « C » de la Fédération argentine de football. Le jeune joueur, qui portait le numéro 10, s'est effondré inconscient sur la pelouse après avoir reçu un violent coup à la tête en dégageant le ballon.

Sous l'effet du choc, Núñez a d'abord été soigné sur place, avant d'être transféré peu après dans un centre médical. Une situation qui a entraîné l'arrêt immédiat de la rencontre, ainsi que celui du match de sixième division qui devait se disputer ensuite.

Malgré une prise en charge médicale immédiate et une intervention chirurgicale d'urgence pour traiter une grave blessure à la tête, le joueur a succombé à sa blessure.

Cette disparition soudaine a suscité une profonde tristesse bien au-delà du club où il a été formé, notamment au sein de l'équipe réserve de futsal de Nueva Estrella, qu'il avait rejointe en 2024.

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L'équipe a suspendu tous ses matchs en signe de deuil. Les hommages se sont multipliés pour honorer la mémoire d'un jeune homme décrit par sa famille et ses coéquipiers comme « plein de rêves et d'espoirs ».

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Le club a annoncé la terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux. Dans son communiqué, on peut lire : « C'est la nouvelle la plus difficile que nous ayons eu à annoncer en tant que club. C'est avec une immense douleur et une profonde tristesse que nous disons adieu à un jeune homme qui avait un brillant avenir devant lui, et qui nous laisse aujourd'hui dans un vide indescriptible. »

Le club a poursuivi : « Après avoir reçu un coup douloureux lors d'un match, alors qu'il portait fièrement le maillot du club Ezeiza, nous sommes profondément attristés par sa disparition. Aujourd'hui, le football passe au second plan. Nous sommes envahis par la tristesse au moment de dire adieu à notre coéquipier, un jeune homme plein de rêves et d'ambitions, qui faisait partie de notre famille. »

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Et d'ajouter : « Le club Ezeiza adresse ses plus sincères condoléances et tout son soutien à sa famille, à ses amis, à ses coéquipiers et à ses proches en ces moments difficiles. Que son âme repose en paix. Tu feras toujours partie de notre famille. »

Nueva Estrella pleure Núñez

Le club de Nueva Estrella, où Núñez jouait au futsal au niveau de la Fédération argentine de football au sein de l'équipe réserve, a exprimé ses sincères condoléances et annulé son match face à Argentinos Juniors en raison de ce tragique accident.

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« C'est avec une profonde tristesse et une grande peine que le club Nueva Estrella annonce l'annulation de toutes les activités sportives prévues aujourd'hui, à la suite du décès d'Abel. En tant qu'institution, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tous les membres de notre communauté en ces moments difficiles », a indiqué le club.

Il a poursuivi : « Aujourd'hui, les matchs et les résultats n'ont aucune importance. Aujourd'hui, notre peine commune nous rassemble et nous invite à nous rapprocher de ceux qui en ont le plus besoin. Abel fera toujours partie de notre famille. Repose en paix, petit. Nueva Estrella ne t'oubliera jamais. »

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Avant de conclure : « Repose en paix, cher ami. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu nous manques. Un grand merci à toutes les familles d'Argentinos Juniors d'être restées à nos côtés en ces moments difficiles. »