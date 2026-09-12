Hamad Al-Muntashari, directeur de l'équipe d'Al-Ittihad, a surpris les supporters d'Al-Amid par de fortes déclarations à l'issue de la victoire 3-1 face à Al-Faisaly, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes vendredi soir dans le cadre de la septième journée de la Roshn Saudi League, affirmant que les ambitions de l'équipe ne s'arrêtent pas à la lutte pour les titres, et que les supporters du club méritent davantage que ce qui peut être accompli sur le terrain.

Al-Muntashari a affirmé qu'Al-Ittihad dispose d'un groupe de joueurs remarquable aux côtés d'un staff technique capable de mener l'équipe, soulignant que la cohésion au sein du club représente l'une des principales raisons des résultats positifs qu'Al-Amid obtient durant la période actuelle.

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Le directeur de l'équipe d'Al-Ittihad a déclaré : « Nous avons un bon groupe et un entraîneur remarquable, nous sommes soudés et travailleurs, nos supporters sont derrière nous et nous nous battrons pour eux », faisant remarquer que les joueurs et le staff technique ressentent l'ampleur de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules, en particulier compte tenu du soutien important dont l'équipe bénéficie depuis les tribunes.

Malgré l'accession d'Al-Ittihad à la tête du classement de la Roshn League après la victoire sur Al-Faisaly, Al-Muntashari a refusé d'évoquer une focalisation sur la première place à ce stade, affirmant que la saison n'en est encore qu'à ses débuts, et que l'équipe aborde chaque match individuellement sans se préoccuper du classement actuel.

Il a expliqué : « Nous ne pensons pas à la première place, et nous n'en sommes encore qu'au début du championnat », un message qui confirme la volonté du staff administratif d'éloigner les joueurs des pressions et de se concentrer sur la poursuite du travail, plutôt que de considérer une première place provisoire comme l'objectif final de la saison.

Mais la plus grande surprise est venue lorsque Al-Muntashari a évoqué les ambitions d'Al-Ittihad à l'égard de ses supporters, en déclarant : « Même si nous remportions l'AFC Champions League Elite et le championnat, nous ne rendrions pas au public tout ce qu'il mérite », une déclaration qui reflète l'ampleur de la considération que le club porte à ses supporters, et qui confirme dans le même temps que le plafond des ambitions au sein d'Al-Amid est devenu extrêmement élevé.

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Al-Muntashari a conclu ses propos par un message portant le nom du club et sa signification, en déclarant : « Au nom d'Al-Ittihad, unis », affirmant que l'état d'unité et de cohésion au sein de l'équipe représente une arme importante pour Al-Amid lors de la prochaine étape, après avoir réussi à s'imposer face à Al-Faisaly et à poursuivre ses résultats positifs.

Les déclarations d'Al-Muntashari offrent aux supporters d'Al-Ittihad une nouvelle dose d'optimisme, d'autant que l'évocation du championnat et de l'AFC Champions League Elite est venue de l'intérieur même de l'équipe, à un moment où Al-Amid cherche à capitaliser sur son bon départ et à poursuivre la lutte sur tous les fronts, tout en affirmant que le principal objectif demeure de combler de bonheur les supporters du club qui se tiennent derrière l'équipe.