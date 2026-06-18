Un double coup dur pour la Croatie… Le quadruplé de l'Angleterre fait resurgir les cauchemars de la France

La défaite infligée à la sélection croate par ses homologues anglais a ravivé le souvenir d’une autre défaite encore plus douloureuse en Coupe du monde.

Mercredi soir, pour le coup d’envoi du dernier groupe de l’édition 2026, la Croatie s’est inclinée 2-4 face à l’Angleterre.

Malgré une solide première mi-temps et deux buts inscrits, les coéquipiers de Luka Modrić ont cédé après la pause.

Selon les données de « Stats Foot », il s’agit seulement de la deuxième fois que la Croatie encaisse quatre buts en un seul match de Coupe du monde.

Lire aussi :

Une empreinte catalane historique… L’Angleterre rejoint l’Espagne au classement de la Coupe du monde

La première occurrence remonte à la finale de l’édition 2018, perdue sur le même score (2-4).

Il s’agit par ailleurs de la première défaite de la Croatie en phase de groupes depuis son revers contre le Mexique en 2014.