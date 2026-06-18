Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

Un double coup dur pour la Croatie… Le quadruplé de l'Angleterre fait resurgir les cauchemars de la France

Angleterre vs Croatie
Angleterre
Croatie
Coupe du monde
Angleterre
Croatie
É.-U.

Une lourde défaite qui rappelle le passé pour les coéquipiers de Modrić

La défaite infligée à la sélection croate par ses homologues anglais a ravivé le souvenir d’une autre défaite encore plus douloureuse en Coupe du monde.

Mercredi soir, pour le coup d’envoi du dernier groupe de l’édition 2026, la Croatie s’est inclinée 2-4 face à l’Angleterre.

Malgré une solide première mi-temps et deux buts inscrits, les coéquipiers de Luka Modrić ont cédé après la pause.

Selon les données de « Stats Foot », il s’agit seulement de la deuxième fois que la Croatie encaisse quatre buts en un seul match de Coupe du monde.

Lire aussi :

Une empreinte catalane historique… L’Angleterre rejoint l’Espagne au classement de la Coupe du monde

La première occurrence remonte à la finale de l’édition 2018, perdue sur le même score (2-4).

Il s’agit par ailleurs de la première défaite de la Croatie en phase de groupes depuis son revers contre le Mexique en 2014.

Publicité