Le Suédois Roony Bardghji, joueur du Barça, a profité de ses 45 minutes de jeu face à Birmingham pour prouver à tous qu'il reste un joueur convoité en cette période de mercato.

L'ailier suédois a été l'un des Barcelonais les plus en vue en seconde période, apportant à la formation catalane vitesse, technique et efficacité dans le dernier geste lors du match amical qui s'est soldé par une défaite du Barça aux tirs au but après un nul (2-2).

Selon le journal « AS », l'entrée de Bardghji a coïncidé avec la meilleure séquence offensive de l'équipe de Flick : il a cadré deux frappes, affiché un taux de réussite de ses passes de 87 % (31 sur 36), réussi deux dribbles, récupéré le ballon à trois reprises et commis 12 fautes.

Le cas de Bardghji constitue l'un des dossiers que le directeur sportif Deco doit régler avant la fermeture du mercato. Le Barça croit en son talent et estime que son recrutement n'était pas une erreur, mais la concurrence au poste d'ailier est féroce, et avec l'arrivée de Karim Adeyemi, titularisé contre Birmingham, ses chances seront limitées, voire nulles.

La direction sportive du Barça est consciente que le joueur a besoin d'un temps de jeu suffisant pour continuer à progresser, et que la meilleure chose qu'il puisse faire est de partir.

Deco souhaite néanmoins conserver un certain contrôle sur le joueur pour l'avenir, et la meilleure façon de le laisser partir serait un transfert incluant une option de rachat, un pourcentage sur une future revente ou un prêt. Bardghji ne manque pas d'offres.