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Cairo-Derby-Football-MatchAFP
Karim Malim
Traduit par

Un différend au sujet d'une fillette tourne au drame : un ancien joueur égyptien tué à coups de couteau

National Bank vs Bur Fouad
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Égypte

Des gouttes d'eau à l'origine de la discorde

Dans un fait tragique qui a secoué le milieu sportif égyptien, Ibrahim Mansour Baghdadi, ancien footballeur du club Al-Bank Al-Ahly, a trouvé la mort après avoir été victime d'une agression à l'arme blanche lors d'une rixe survenue dans la ville d'Al-Qassassine Al-Gedida, dans le gouvernorat d'Ismaïlia, un incident choquant qui a débuté par un différend passager devant son domicile et s'est terminé par la perte de sa vie.

Le site « Masrawy » a rapporté que les détails de l'affaire remontent à la présence d'Ibrahim devant son domicile, où il aspergeait d'eau la rue pour rafraîchir l'atmosphère et limiter la propagation de la poussière, avant que quelques gouttes d'eau ne volent en direction d'une petite fille qui passait par là, ce qui a provoqué un différend entre lui et sa famille.

Selon le récit rapporté par l'article, l'affaire ne s'est pas limitée à une dispute verbale, car le différend a rapidement dégénéré pour se transformer en une agression violente contre le joueur, après qu'une rixe a éclaté entre lui et des membres de la famille de la fillette.

L'article a indiqué qu'Ibrahim a reçu six coups de couteau pénétrants à l'arme blanche durant la rixe, s'effondrant grièvement blessé, avant de succomber à ses blessures, l'affaire se terminant par une tragédie que personne n'avait prévue, en raison d'un différend qui avait commencé par l'arrosage de la rue devant le domicile.

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De son côté, la direction de la sécurité d'Ismaïlia a reçu un signalement de la mort du jeune homme, et une équipe de la police judiciaire du commissariat d'Al-Qassassine Al-Gedida s'est immédiatement rendue sur les lieux du drame et a entamé les investigations nécessaires, en plus d'entendre les déclarations des témoins oculaires, afin d'élucider les circonstances de l'affaire et d'en déterminer les détails.

Les enquêteurs de la police judiciaire sont parvenus à identifier le suspect et à l'arrêter en peu de temps, tandis que les mesures légales nécessaires ont été prises à son encontre, et les autorités d'enquête, qui ont pris en charge directement les investigations pour déterminer les causes de la rixe et élucider toutes les circonstances entourant l'incident, ont été informées.

Le procès-verbal n° 5451 de l'année 2026 a été dressé concernant l'affaire au commissariat d'Al-Qassassine, tandis que les autorités d'enquête poursuivent la prise des mesures légales nécessaires pour déterminer les responsabilités et dévoiler tous les détails de l'incident qui a laissé derrière lui un état de choc et de tristesse.

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