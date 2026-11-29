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L’entraîneur de Schalke 04, Miron Muslic, a sévèrement critiqué ses joueurs après l’humiliante défaite 8-1 subie samedi en Bundesliga sur le terrain du SC Paderborn 07, autre promu. Qualifiant cette débâcle de honteuse, le technicien autrichien a affirmé que le gardien Loris Karius était le seul joueur à prendre régulièrement ses responsabilités cette saison.

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Paderborn inflige une déroute historique à Schalke en Bundesliga

Muslic a livré un constat implacable après avoir vu son équipe balayée par un Paderborn redoutable d’efficacité . Stefano Marino est devenu le premier joueur de Paderborn à inscrire un triplé en Bundesliga. Jano ter Horst, Steffen Tigges, Deniz Zeitler, Gabriel Vidovic et Felix Gotze ont également marqué, tandis qu’Adil Aouchiche a inscrit l’unique but de Schalke. Ce résultat offre à Paderborn la plus large victoire de son histoire dans l’élite et porte à huit matches la série sans victoire de Schalke en championnat.

Muslic distingue le gardien Karius

Schalke s’était pourtant montré dangereux dès les deux premières minutes, lorsque Junior Adamu avait tiré directement sur Nahuel Noll. Edin Dzeko avait été titularisé à la place de Hee Chan Hwang, avant que la défense ne s’effondre. Après le coup de sifflet final, Muslic n’a pas caché son dégoût : « J’ai honte. Le match et le résultat sont une honte. Une honte pour les supporters, une honte pour Schalke 04. »

Tout en assumant sa responsabilité dans le choix de son onze de départ, il s’en est rapidement pris à ses joueurs de champ : « J’assume l’entière responsabilité de la composition de départ et donc de l’entame de ce match. Mais à un moment donné, les joueurs doivent aussi prendre leurs responsabilités, et ils ne le font pas actuellement. »

« Depuis le premier jour, pas un seul joueur, à l’exception de Loris Karius, qui répond présent chaque semaine, n’a su prendre ses responsabilités. Pas un seul. C’est un désastre total. Je suis déçu par tous les autres joueurs, qui ne parviennent pas à guider l’équipe ni à la faire avancer. »

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Une défense en perdition réduit les progrès à néant

Paderborn a marqué en un après-midi autant de buts que durant toute sa saison avant le coup d’envoi, exploitant les faiblesses de Schalke sur coups de pied arrêtés et en contre-attaque. Ter Horst a marqué de la tête sur une déviation de Tjark Scheller, avant que Marino n’inscrive deux buts avant la pause, puis ne complète son triplé en seulement quatre tirs, après que Tigges a trompé Karius d’un ballon piqué. Zeitler, Vidovic sur penalty après une faute de Mertcan Ayhan sur Sven Michel, puis Gotze ont achevé la déroute.

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Prévenant que le travail accompli par le club est en train de se défaire rapidement, Muslic a poursuivi : « Nous détruisons à toute vitesse tout ce que nous avons construit en un an et demi. C’est forcément un problème pour tout le monde au club. J’ai tellement honte, et nous devrions tous avoir honte. Nous avons laissé tomber Schalke aujourd’hui. Je ne pense même pas encore au derby contre Dortmund : j’ai simplement honte. »

Le redoutable Revierderby approche pour Schalke

Schalke a peu de temps pour se remettre de cet après-midi éprouvant, alors que le Revierderby à fort enjeu contre le Borussia Dortmund approche . Muslic doit d’urgence redonner confiance à un vestiaire divisé, dont l’équipe reste sur huit matches sans victoire, et rétablir son organisation défensive. Sans réaction immédiate de ses joueurs de champ expérimentés, la pression sur l’effectif comme sur le banc s’intensifiera rapidement.