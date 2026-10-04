Le Brésilien Fred, ancien milieu de terrain de Manchester United, a ouvert le feu sur son entraîneur néerlandais Erik ten Hag, dévoilant des coulisses saisissantes de son passage sous ses ordres et adressant de vives critiques à sa manière de gérer plusieurs stars de l'équipe.

Malgré la réussite de Ten Hag, qui a mené Manchester United au sacre en Coupe de la Ligue anglaise et en finale de la Coupe d'Angleterre lors de la saison 2022-2023, Fred a affirmé que son expérience avec l'entraîneur néerlandais lui a laissé des souvenirs extrêmement négatifs.

Fred, âgé de 31 ans, a déclaré lors de son apparition dans le podcast « Charla » que Ten Hag disposait de qualités tactiques remarquables, mais qu'il avait clairement échoué dans sa gestion des joueurs de l'équipe et du vestiaire.

L'ancien joueur de Manchester United a expliqué : « Ten Hag était un entraîneur formidable sur le plan tactique, mais c'était une véritable catastrophe avec l'équipe. Il se disputait avec tout le monde, il s'est disputé avec moi, avec Cristiano, Casemiro et Rashford. »

Il a ajouté, dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato » : « Il ne me faisait pas jouer, et parfois l'ambiance était très tendue. Avec Ten Hag, c'étaient les joueurs néerlandais qui avaient le plus de temps de jeu. »









Fred ne s'est pas arrêté à ses différends personnels avec Ten Hag, il a aussi accusé l'entraîneur néerlandais de favoriser des clans au sein de l'équipe, en référence au traitement de faveur accordé à certains joueurs néerlandais en matière de temps de jeu.

L'ancien joueur de Manchester United a déclaré : « C'était un entraîneur plein de clans. Mais lorsqu'il s'agit de l'aspect tactique, c'est l'un des meilleurs entraîneurs avec qui j'ai travaillé de toute ma carrière. »

Fred a également abordé l'une des principales crises de Ten Hag durant son passage à Manchester United, à savoir le conflit qui a éclaté entre l'entraîneur néerlandais et le Portugais Cristiano Ronaldo.









Fred a souligné que la philosophie de Ten Hag reposait largement sur la vitesse et le mouvement, ce qui a conduit l'entraîneur à considérer que Ronaldo n'était plus l'option idéale pour appliquer ses idées en raison de son âge avancé.

L'ancien joueur du Fenerbahçe turc a déclaré : « Il voulait que l'équipe soit rapide, mais Cristiano avait pris de l'âge. Il l'a donc écarté du onze de départ, et un différend est né entre eux. »

Les propos de Fred révèlent une facette différente du passage de Ten Hag à Manchester United, l'entraîneur néerlandais ayant conjugué, selon le témoignage du joueur brésilien, réussite tactique et crises à répétition dans le vestiaire, qui se sont finalement soldées par le départ de plusieurs joueurs du club, dont Fred, qui a rejoint le Fenerbahçe.