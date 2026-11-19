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La légendaire carrière internationale de Cristiano Ronaldo pourrait connaître un dernier chapitre. Malgré sa récente retraite de l’équipe du Portugal, un match hommage serait envisagé pour saluer son emblématique capitaine.

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Des adieux à la hauteur d’une légende

L’histoire de Ronaldo avec la sélection portugaise n’est peut-être pas encore tout à fait terminée. Bien que le légendaire attaquant ait officiellement annoncé sa retraite internationale le 5 novembre 2026, l’idée d’un match hommage destiné à célébrer sa contribution sans précédent fait son chemin. Le quintuple lauréat du Ballon d’Or s’est retiré après une carrière record, marquée par 146 buts en 234 sélections avec son pays.

La possibilité d’un hommage officiel reste d’actualité malgré les circonstances compliquées de son départ, selon A bola.

Si l’attention se porte sur un éventuel hommage en sélection, il est aussi question d’autres hommages impliquant ses anciens clubs.

Des tensions en coulisses

Le moment choisi par Ronaldo pour prendre sa retraite a été fortement influencé par une période de tensions entre le joueur et le sélectionneur Jorge Jesus. Leur désaccord aurait commencé lorsque Jesus n’a pas fait entrer Ronaldo en jeu lors d’une victoire contre la Norvège.

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Un accord présumé prévoyait pourtant que le capitaine dispute au moins 30 minutes, ce qui aurait donné à Ronaldo le sentiment que le sélectionneur n’avait pas tenu parole. Après cet épisode, les relations entre les deux figures emblématiques se sont nettement refroidies.

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Malgré les tensions manifestes dans le vestiaire, il a été précisé que le joueur n’avait jamais formulé de demande officielle concernant le poste du sélectionneur. Ronaldo aurait fait savoir par l’intermédiaire de tiers qu’il souhaitait être écarté des rencontres de novembre, alors que les spéculations sur l’encadrement technique s’intensifiaient. Jesus avait toutefois déclaré publiquement vouloir continuer à faire appel au vétéran.

Vers une réconciliation

Pour qu’un match hommage voie le jour, toutes les parties concernées devront probablement laisser aux tensions actuelles le temps de s’apaiser. Le départ a indéniablement été mouvementé : même la mère de Ronaldo a exprimé sa frustration face à la manière dont son fils avait été traité durant ses derniers jours au sein du groupe. La Fédération portugaise de football tient néanmoins à ce que celui qui a mené le Portugal au sacre à l’Euro 2016 ne reste pas associé à une brouille avec le sélectionneur.

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L’organisation d’un tel match nécessiterait une coordination entre la fédération et les représentants du joueur afin que ses exploits, plutôt que les récentes controverses, restent au premier plan. Le monde du football suivra de près la possibilité de voir celui qui a redéfini les records de buts en sélection enfiler une dernière fois le célèbre maillot rouge et vert. Ce serait l’occasion pour les supporters de faire de véritables adieux au plus grand joueur de l’histoire de leur sélection.