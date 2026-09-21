Les joueurs du Real Madrid ont quitté le Riyadh Metropolitano, à l'issue du derby de la capitale face à l'Atlético Madrid, dans un état de grande colère, en raison des décisions arbitrales qu'ils ont estimé avoir eu une influence directe sur le déroulement de la rencontre, en particulier après l'absence de carton rouge à l'encontre de Cuti Romero et de Kang-in Lee, à la suite de deux interventions violentes sur Jude Bellingham et Federico Valverde.

Le journal espagnol « As » a rapporté que la colère au sein du vestiaire du Real Madrid a atteint son paroxysme après le coup de sifflet final, les joueurs ayant estimé que l'arbitrage a connu une série de décisions litigieuses tout au long du match, dont la plus marquante fut l'absence d'intervention de l'arbitre assistant vidéo pour convoquer l'arbitre central afin de revoir l'intervention de Kang-in sur le pied de Valverde, malgré la violence de la faute.

Selon le journal, ce ne fut pas la seule situation à avoir suscité le mécontentement des joueurs du Real Madrid, puisqu'ils ont également contesté les interventions musclées de Baena sur Arda Güler, qu'ils ont estimé mériter deux cartons jaunes.

Mais les deux actions ayant le plus provoqué la colère au sein de l'équipe furent l'intervention de Cuti Romero sur Bellingham, puis le pied de Kang-in écrasant celui de Valverde, deux faits de jeu que les joueurs ont considérés comme méritant l'expulsion.

Dans ce contexte, les joueurs du Real Madrid ont rappelé l'expulsion de Valverde lors du derby de mars dernier, lorsque l'arbitre Munuera Montero lui avait brandi le carton rouge à la suite d'une intervention sur Baena, estimant que la faute subie par Valverde face à l'Atlético était plus flagrante, ce qui a accru leur sentiment de mécontentement.

Les répercussions de cette colère ne se sont pas limitées au vestiaire, le Real Madrid ayant décidé d'interdire à ses joueurs et aux membres de l'équipe de s'exprimer devant les médias après le match, de crainte que l'état d'énervement ne conduise à des déclarations susceptibles d'entraîner des sanctions.

L'atmosphère du derby avait connu des tensions dès le début, après qu'Antonio Rüdiger et Morten Hjulmand se sont livrés à une vive altercation dans le tunnel menant aux vestiaires pendant la mi-temps.

Les membres des deux staffs techniques sont intervenus pour désamorcer la situation, avant que l'incident ne se solde par l'expulsion de l'entraîneur des gardiens de l'Atlético Madrid, Pablo Vercellone, et de l'adjoint de José Mourinho, Pedro Machado, qui a ensuite présenté ses excuses à Hjulmand, mettant ainsi fin à l'altercation sans plus grande escalade.

La colère des joueurs du Real Madrid s'étend à des décisions arbitrales survenues lors d'autres matchs, puisqu'ils estiment que certaines décisions ont profité à l'Atlético Madrid et au Barça, citant l'annulation d'un but d'Osasuna face à l'Atlético et le penalty accordé à l'équipe à Anoeta, ainsi que le penalty obtenu par le Barça après une faute sur Lamine Yamal face à Levante.