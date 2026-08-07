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Salah TrabzonsporGetty Images

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Un député turc : voilà ce que nous rapportera le transfert de Mohamed Salah

Mercato
M. Salah
Trabzonspor
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Égypte

Il a célébré l'arrivée de « Mo » à Trabzonspor

Le député Mustafa Sarıgül a salué le transfert de la star égyptienne Mohamed Salah à Trabzonspor, le qualifiant de grande réussite pour le football turc.

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Le capitaine de l'équipe d'Égypte a signé un contrat de deux saisons avec le club turc, jusqu'à l'été 2028, avant de se présenter sur la pelouse vêtu du maillot numéro 10, en compagnie du président du club Ertuğrul Doğan, lors d'une cérémonie de présentation exceptionnelle qui a attiré l'attention du monde sportif international.

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Sarıgül, membre du Parlement turc pour la circonscription d'Erzincan et représentant du parti du Nouveau Changement, a déclaré dans un communiqué officiel que les clubs sportifs constituent un pilier essentiel du développement et de l'essor des villes, en raison de la valeur économique et sociale qu'ils apportent, de leur capacité à rassembler les gens et à consolider l'unité et la solidarité, estimant que Trabzonspor représente un modèle à suivre dans ce domaine.

Il a ajouté que la réussite de Trabzonspor dans le recrutement d'une star mondiale de la valeur de Mohamed Salah constitue un accomplissement remarquable, et qu'il s'agit d'un transfert qui apportera beaucoup au club et au football turc en général, contribuant à élever son niveau. Il a souligné que Salah sera un exemple pour les jeunes joueurs et qu'il contribuera à l'émergence de nouvelles stars.

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Sarıgül a affirmé que ce transfert donnera au championnat de Turquie une grande vitalité et beaucoup d'attrait cette saison, adressant ses félicitations au président du club Ertuğrul Doğan, aux membres du conseil d'administration et à tous ceux qui ont contribué à la conclusion de ce contrat, en leur souhaitant réussite et succès.

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