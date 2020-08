Un départ ? Sancho a beaucoup à apprendre à Dortmund selon Favre

Lucien Favre, le coach de Dortmund, estime que Jadon Sancho a encore beaucoup à faire au BvB avant d'envisager un départ.

L’entraineur de Dortmund, Lucien Favre, a indiqué qu’il attendait beaucoup de son joueur vedette, Jadon Sancho, pour la prochaine campagne alors que l'ailier anglais est très convoité.

est disposé à lui offrir un pont d'or cet été, mais le BvB n'est pas vendeur. « C’était important qu’il reste avec nous. C’est bien sûr également important pour l’équipe », a confié l'ancien coach du LOSC dans un entretien à Der Westen.

Pour Favre, Sancho a beau avoir inscrit 20 buts et délivré 19 passes décisives lors de la précédente campagne de , il a encore des choses à apprendre au BvB.

« Bien sûr, un très bon joueur, mais il doit aussi garder à l’esprit qu’il a encore beaucoup à apprendre. Il doit avoir un meilleur contrôle du ballon, faire plus de coups de tête et améliorer son jeu défensif. Il ne peut pas simplement arrêter de courir et rester immobile pendant 10 minutes, puis faire soudainement quelque chose pendant les 10 minutes suivantes. Cela vaut également pour tout le monde ».