Un départ précipité de l’Ajax se profile : « Un premier club se manifeste pour Dolberg »

Selon le quotidien danois Campo, le FC Midtjylland souhaite recruter l’attaquant de l’Ajax Kasper Dolberg. Arrivé l’été dernier à Amsterdam, le Danois pourrait donc quitter le club après une seule saison.

Depuis quelques semaines, des rumeurs évoquent un départ imminent : selon l’Algemeen Dagblad, le directeur technique Jordi Cruijff aurait déjà informé le joueur qu’il pouvait chercher un nouveau club.

Cet été, l’attaquant de 28 ans avait pourtant été recruté en grande pompe. Auteur de nombreuses réalisations sous le maillot d’Anderlecht en Belgique, il comptait 56 sélections avec le Danemark et devait concurrencer Wout Weghorst. L’Ajax avait déboursé dix millions d’euros pour s’attacher ses services.

Ses performances, trop irrégulières, n’ont pas convaincu : en 22 matchs d’Eredivisie, il n’a inscrit que trois buts et délivré autant de passes décisives.

Après la rencontre face au PSV il y a quelques semaines, il avait pourtant récolté les éloges habituels, notamment ceux du chroniqueur du Parool, Henk Spaan : « Il est élégant, rapide, techniquement doué et puissant. Ceux qui ne voient pas ses qualités ne comprennent pas grand-chose au football. »

Malgré quelques éclats rappelant le Dolberg des débuts prometteurs à l’Ajax, l’avant-centre pourrait ne plus porter le maillot ajacide la saison prochaine. Selon Campo, Midtjylland suivrait de près le dossier et lui porterait un « grand intérêt ».

Le club a manqué la qualification pour la Ligue des champions en terminant deuxième, et doit désormais convaincre Dolberg en lui promettant une place en Europa League. Cette saison encore, Midtjylland a pris part à la compétition, mais a été éliminé en huitièmes de finale par Nottingham Forest.