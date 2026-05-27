Selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, Óscar García, actuel entraîneur par intérim de l’Ajax, figure sur les radars du RSC Anderlecht.

Toutefois, il n’est pas le seul candidat pour succéder à Jérémy Taravel sur le banc bruxellois : selon l’expert, plusieurs profils sont étudiés, dont celui de l’actuel intérimaire ajacide.

Plus tôt dans la journée, l’avenir de García chez les Amstellodamois a été clarifié : le club se prépare à nommer l’entraîneur de Gérone, Míchel, ce qui le pousse vers la sortie de l’équipe première, selon ESPN. Son retour sur le banc de Jong Ajax n’est pas encore acté.

Si l’opportunité se présente, ce ne sera pas sa première expérience sur le banc d’un club belge : il a déjà entraîné Louvain durant la saison 2023-2024.

Début mars, il a remplacé l’intérimaire Fred Grim, lui-même arrivé après le limogeage de John Heitinga, évincé suite à l’élimination contre Galatasaray en Ligue des champions.

Il devait qualifier l’Ajax pour la Ligue des champions, mais a dû se contenter des barrages pour accéder à la Ligue Europa Conférence.



