Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions pour la saison 2026-2027 a réservé des affiches relevées au Barça.

Le Barça disputera deux rencontres de très haut niveau lors de la phase de ligue, face à Manchester City et au Paris Saint-Germain.

L'Union européenne de football (UEFA) a dévoilé ce samedi le calendrier des matchs, le Barça entamant son parcours par une rencontre abordable à domicile face à Feyenoord.

Le programme complet des matchs du Barça en phase de ligue est le suivant :

9 septembre

Barça - Feyenoord (Spotify Camp Nou).

13 octobre

Galatasaray - Barça (à l'extérieur).

20 octobre

Paris Saint-Germain - Barça (à l'extérieur).

3 novembre

Barça - Aston Villa (Spotify Camp Nou).

25 novembre

Sabah FK - Barça (à l'extérieur).

8 décembre

Barça - Manchester City (Spotify Camp Nou).

20 janvier

Sporting Portugal - Barça (à l'extérieur).

27 janvier

Barça - Côme (Spotify Camp Nou).

Ce tirage s'inscrit dans le cadre du nouveau format de la Ligue des champions, qui réunit 36 équipes dans une phase de ligue unique, où chaque équipe dispute 8 matchs contre 8 adversaires différents, à raison de deux rencontres par chapeau, l'une à domicile et l'autre à l'extérieur.

Les huit premiers du classement se qualifient directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la neuvième à la vingt-quatrième place disputent un barrage aller-retour pour se disputer les places restantes en huitièmes de finale, les équipes classées de la 25e à la dernière place étant éliminées de la compétition sans reversement en Ligue Europa.



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