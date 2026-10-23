Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a tenu une réunion informelle avec Jonathan Kebe, l'agent du défenseur français Jules Koundé, pour évoquer la situation du joueur au sein de l'équipe catalane, alors que son niveau a baissé ces derniers mois et qu'il souffre de problèmes physiques qui menacent sa participation au Clasico face au Real Madrid.

Le quotidien espagnol « Sport » a indiqué que Deco a déjeuné avec Kebe hier, profitant de la présence de l'agent à Barcelone, lors d'une rencontre qui a permis aux deux parties d'échanger leurs points de vue sur la situation de Koundé, son évolution au cours de la saison actuelle et son rôle au sein de l'équipe, ainsi que sur les derniers développements de sa récupération après sa blessure.

Le journal a précisé avoir contacté des proches du défenseur français ainsi que des sources au sein du club pour connaître les détails de la réunion et la position des deux parties, soulignant que les proches du joueur ont décrit cette rencontre comme une séance de suivi de sa situation sportive, et ont catégoriquement démenti qu'une éventuelle vente du joueur ou la réception d'offres pour un départ aient été abordées lors de la réunion.

Cette rencontre intervient alors que Koundé ne traverse pas sa meilleure période depuis son arrivée au Barça, ses performances de ces derniers mois ayant suscité certains doutes au sein du club, parallèlement à une gêne physique qui menace sa disponibilité pour le prochain Clasico. Ses chances de prendre part à la rencontre semblent en effet compromises, sans toutefois être totalement écartées.

Le Barça n'exclut pas d'étudier les offres

Bien que les proches de Koundé aient nié que son avenir sur le marché des transferts ait été évoqué durant le déjeuner, « Sport » a révélé que des sources proches du Barça ont reconnu l'existence de doutes concernant le niveau du joueur ces derniers temps, même si le club apprécie toujours ce qu'a apporté le défenseur français depuis son arrivée dans l'équipe.

Koundé conserve une bonne position sur le marché des transferts européen, et son nom bénéficie d'une valeur marchande importante, ce qui rend le Barça ouvert à écouter toute offre éventuelle et à étudier la question en interne si une proposition financière importante, en adéquation avec l'évaluation du joueur par le club, venait à se présenter.

Le journal a insisté sur la nécessité de distinguer la position potentielle du Barça face à de futures offres du contenu de la dernière réunion, les proches du joueur affirmant que la rencontre n'a pas abordé son avenir sur le marché des transferts et s'est limitée au suivi de sa situation sportive et de l'avancement de sa récupération.

Le Clasico, un test difficile pour Koundé

Dans le même temps, Koundé se concentre sur l'élimination de ses soucis physiques et sur un retour dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick le plus rapidement possible, dans un contexte de grands doutes quant à sa capacité à jouer face au Real Madrid.

Et même si le défenseur français parvient à figurer dans le groupe pour la rencontre, l'obtention de minutes de jeu paraît difficile, surtout après la solide performance livrée par Xavi Espart face au Paris Saint-Germain, ce qui offre au staff technique une alternative sur laquelle s'appuyer face aux incertitudes entourant la disponibilité de Koundé.