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Tim Ursinus
Traduit par

Un départ douloureux se profile-t-il pour le BVB ? Les négociations contractuelles avec l’un de ses joueurs incontournables seraient au point mort

Bundesliga
Borussia Dortmund
W. Anton

Le BVB devrait à l’avenir faire face à de difficiles négociations contractuelles avec le défenseur central Waldemar Anton.

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Selon les informations de Sport Bild, des discussions se tiennent actuellement entre les dirigeants du Borussia Dortmund et le camp du joueur. Les précédentes négociations auraient toutefois été laborieuses, si bien qu’un accord rapide ne serait pas en vue.

La première offre salariale du BVB serait ainsi loin de répondre aux attentes d’Anton, qui souhaiterait davantage de reconnaissance. Le joueur de 30 ans compte en effet depuis un certain temps parmi les éléments les plus importants du Borussia.

Anton est le complément idéal de Nico Schlotterbeck, mais il a aussi brillé par le passé en son absence, lorsqu’il était le seul patron de la défense. Depuis l’arrivée de la recrue Joane Gadou, Anton est en outre installé dans l’axe de la défense à trois privilégiée par l’entraîneur Niko Kovac. Il a ainsi encore gagné en influence, alors qu’il évoluait auparavant souvent à droite.

Même Nico Schlotterbeck considère Waldemar Anton comme le « chef »

« Waldi est un leader, mais ce qui compte bien plus à mes yeux, c’est qu’il montre l’exemple, qu’il pense, mange, dort et boit football 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et qu’il soutient ses coéquipiers », a récemment déclaré Kovac au sujet d’Anton, avant d’insister : « Il ne baisse jamais les bras et donne tout pour l’équipe. C’est un modèle, et c’est ce dont on a besoin. »

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Schlotterbeck a lui aussi reconnu l’importance d’Anton pour l’équipe. « Quand Waldi joue dans l’axe et moi à gauche, c’est lui le chef, parce que c’est lui qui fixe la ligne. Il parle aussi plus fort », a-t-il expliqué dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du BVB, avant de saluer ses performances : « Ce qu’il accomplit depuis un an et demi, c’est vraiment du grand spectacle. »

Il est également apprécié en équipe nationale. Jürgen Klopp avait convoqué Anton dans son deuxième groupe lors du dernier rassemblement et l’avait fait jouer 90 minutes aussi bien contre la Serbie (2-0) que contre la Grèce (0-0). Il avait alors qualifié d’« exceptionnelle » la prestation du patron de la défense de Dortmund dans son association avec Malick Thiaw.

À l’occasion de sa convocation pour la Coupe du monde, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne Julian Nagelsmann avait par ailleurs qualifié l’Ouzbek de naissance de « colle » d’une équipe, afin de souligner son importance.

imago-sport-1084042163.jpgIMAGO

BVB : quand les négociations avec Waldemar Anton reprendront-elles ?

Il serait donc particulièrement regrettable pour le BVB qu’aucun accord ne soit trouvé avec Anton. Il semble néanmoins peu probable que le Borussia ne fasse aucune concession. Selon Sport Bild, les négociations devraient se poursuivre dans les prochaines semaines.

Anton avait quitté le VfB Stuttgart pour Dortmund à l’été 2024 grâce à une clause libératoire, pour un montant annoncé de 22,5 millions d’euros. Depuis, il est incontournable dans le onze de départ. Il a disputé exactement 100 matches sous le maillot du BVB, inscrivant même six buts et délivrant quatre passes décisives.

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