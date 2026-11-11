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Le club saoudien d'Al-Ittihad a commencé à définir ses priorités en vue du prochain mercato hivernal, afin de continuer à se disputer tous les titres durant la saison sportive en cours 2026-2027.

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Al-Ittihad occupe la quatrième place au classement du championnat saoudien avec 24 points, récoltés grâce à 7 victoires, 3 nuls et une défaite, à 3 points du leader Al-Hilal.

En revanche, le club saoudien occupe la dixième place de la zone Ouest de la Ligue des champions d'Asie Elite avec seulement 4 points, récoltés grâce à une unique victoire, un nul et deux défaites.

Quelles sont les cibles d'Al-Ittihad lors du mercato hivernal ?

Le journal saoudien « Okaz » a indiqué que le club d'Al-Ittihad a commencé à élaborer son plan pour la prochaine période des transferts hivernaux, puisqu'il a l'intention de recruter deux joueurs, l'un défenseur et l'autre attaquant.

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Al-Ittihad vise, à travers ces transferts, à renforcer l'efficacité de l'équipe lors de la seconde moitié de la saison actuelle, estimant que la configuration actuelle de l'effectif, avec les éléments en place, n'est pas en mesure de rester dans la course jusqu'au bout.

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Toutefois, le plus gros obstacle à cette volonté réside dans le nombre limité d'options disponibles durant le mercato hivernal, le peu de temps imparti, ainsi que l'exploitation de ces deux facteurs par les clubs, qui revoient à la hausse leurs exigences financières pour se séparer d'un joueur.

Le club saoudien s'emploiera à résoudre ce problème grâce à certains accords sur lesquels travaille la société du club d'Al-Ittihad, afin d'assurer le financement nécessaire aux transferts espérés, sans aucun obstacle à cet égard.

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Youssef En-Nesyri va-t-il quitter Al-Ittihad ?

Le recrutement d'un défenseur semble compréhensible, compte tenu du manque d'options disponibles à ce poste, après le retour de blessure de Saad Al-Moussa, avant que son coéquipier Hassan Kadesh ne soit à son tour touché, et au vu du manque de conviction quant aux qualités du Serbe Jan-Carlo Simić.

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En revanche, le recrutement d'un autre attaquant pourrait indiquer l'existence d'une possibilité de départ de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri, surtout au vu des offres solides qu'il a reçues pour quitter le club saoudien ces derniers temps.

Le journaliste turc Ekrem Konur a affirmé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X » samedi dernier, que le club russe du CSKA Moscou avait placé En-Nesyri en tête de ses priorités pour renforcer ses rangs lors du prochain mercato hivernal.

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Le journaliste turc a précisé que le club russe avait l'intention de présenter une offre d'une valeur de 15 millions de dollars, afin de convaincre le club d'Al-Ittihad de renoncer aux services de son attaquant marocain.

Toutefois, Fahd Sarah, l'agent d'En-Nesyri, a démenti toute volonté de l'attaquant marocain de quitter Al-Ittihad lors de la prochaine période des transferts hivernaux, assurant que sa concentration est tournée vers l'équipe afin de réaliser ses ambitions avec elle.

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Sarah a déclaré, dans des propos au réseau saoudien « Al-Maydan » : « Des offres sont effectivement parvenues pour recruter Youssef En-Nesyri ces derniers temps, en vue d'un transfert lors du mercato hivernal. »

Il a ajouté : « L'idée d'un départ d'En-Nesyri d'Al-Ittihad n'est pas d'actualité pour le moment, et le contrat du joueur court toujours avec le club. »

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Il a conclu : « Toute décision concernant l'avenir d'En-Nesyri relèvera de la direction d'Al-Ittihad, mais la concentration du joueur est actuellement tournée vers la poursuite de son parcours avec l'équipe et l'obtention de davantage de succès. »

Il est à noter qu'Al-Ittihad compte dans ses rangs En-Nesyri et le Nigérian George Ilenikhena en pointe de l'attaque, ce qui fait que l'équipe n'aurait pas besoin de recruter un nouvel attaquant s'ils restaient tous les deux ensemble.

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Qu'a apporté Youssef En-Nesyri avec Al-Ittihad ?

L'attaquant marocain a rejoint les rangs d'Al-Ittihad lors de la dernière période des transferts hivernaux, en provenance du club turc de Fenerbahçe, afin de compenser le départ de l'attaquant français Karim Benzema vers le rival traditionnel Al-Hilal.

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En-Nesyri a réussi à afficher un niveau remarquable depuis le début de la saison actuelle, sous la direction de l'entraîneur allemand Jens Wissing, puisqu'il a disputé avec lui 16 matchs, lors desquels il a inscrit 8 buts et délivré deux passes décisives.

Ce niveau remarquable a valu au joueur de 29 ans d'être convoqué dans la liste de la sélection du Maroc durant la trêve internationale actuelle, après avoir manqué le Maroc lors de la Coupe du monde 2026.