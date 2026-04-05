Un dénouement dramatique ? L'Ajax ne pourra pas disputer d'éventuels barrages au Johan Cruijff ArenA

L'Ajax occupe la cinquième place de l'Eredivisie et ses chances de participer aux barrages ont encore augmenté après sa défaite 1-2 contre le FC Twente. Si ce scénario se concrétise en mai, l'Ajax aura un problème concernant ses matchs à domicile.

Le champion et le numéro deux se qualifient directement pour la Ligue des champions, tandis que le numéro trois accède au tour préliminaire. Le numéro quatre de l'Eredivisie obtient un ticket pour le tour préliminaire de la Ligue Europa.

Si le numéro trois, le NEC, remporte la Coupe KNVB et termine dans le top trois, le billet pour la phase de groupes de l'Europa League revient au numéro quatre. Si le NEC termine dans le top quatre, c'est le numéro cinq qui accède au deuxième tour préliminaire de l'Europa League.

Les équipes classées de la cinquième à la huitième place se disputeront le dernier ticket européen. L'Ajax occupe donc actuellement la cinquième place, avec deux points de retard sur Twente, qui a quitté le Johan Cruijff ArenA avec trois précieux points.

Le stade de l'Ajax ne sera en tout cas pas disponible pour la demi-finale des barrages le 21 mai et la finale le 24 mai. Une série de concerts de Harry Styles est en effet prévue pendant cette période. La pop star se produira à Amsterdam les 16, 17, 20, 22, 23, 26, 29 et 30 mai, ainsi que les 4 et 5 juin 2026.

L'Ajax semble donc devoir se rabattre sur un autre stade. Une autre possibilité serait de renoncer à l'avantage du terrain, mais la question est de savoir si la direction du club y consentira plus tard dans la saison.

« Le stade est toujours réservé pour les matchs de l'Eredivisie, de la Coupe et des compétitions européennes de l'Ajax, mais la période allant de mi-mai à mi-juillet fait exception », a déclaré en mars un porte-parole de l'ArenA à l'ANP.

Il y a deux ans, l'Ajax semblait avoir rencontré un problème similaire, lorsque l'ArenA avait été réservée pour De Toppers. Finalement, le club avait tout de même décroché son billet pour l'Europe grâce au championnat.