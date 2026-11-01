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Jude Bellingham a un peu plus marqué l’histoire du Real Madrid en franchissant dimanche un cap individuel impressionnant. La star du milieu de terrain a marqué lors de la large victoire 3-0 de l’équipe de Jose Mourinho face au Racing Santander, qui continue de tenter de rattraper ses rivaux en tête de la Liga.

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Bellingham entre dans l’histoire en Espagne

Bellingham est devenu le premier joueur anglais de l’histoire à inscrire 50 buts pour le Real Madrid. L’ancien joueur du Borussia Dortmund a atteint ce cap lors d’une victoire sans difficulté (3-0) contre le Racing Santander dimanche après-midi, confirmant encore sa place parmi les recrues les plus marquantes de l’histoire moderne du club.

Le joueur de 23 ans abordait cette rencontre avec l’envie de retrouver son efficacité devant le but après une rare série de sept matches sans marquer. Il a mis fin à cette disette en inscrivant le deuxième but de Madrid, après un penalty de Kylian Mbappe en début de match qui avait donné le ton pour les visiteurs. Ce but conforte la place de Bellingham comme meilleur buteur anglais de l’histoire du club.

Après avoir déjà dépassé les totaux de figures légendaires comme David Beckham et Laurie Cunningham, qui ont tous deux terminé leur passage dans la capitale espagnole avec 20 buts, Bellingham évolue désormais seul à ce niveau. En inscrivant son 50e but pour le Real Madrid lors de sa 154e apparition toutes compétitions confondues, il est aussi devenu le 50e joueur de l’histoire du club espagnol à atteindre ce cap.

Les jeunes talents brillent sous Mourinho

Si Bellingham a fait les gros titres grâce à son exploit historique, il n’a pas été le seul jeune talent à se distinguer lors de cette victoire sans difficulté. Yan Diomande a ajouté un troisième but spectaculaire juste avant la pause, d’une frappe lointaine à la 36e minute qui a pratiquement mis fin au suspense.

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Diomande compte désormais cinq contributions décisives cette saison, avec trois buts et deux passes décisives. Ce total le place au deuxième rang des adolescents évoluant dans les cinq grands championnats européens cette saison, derrière le seul Lamine Yamal de Barcelone, qui mène ce classement avec 17 contributions décisives remarquables.

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Solidité défensive et ajustements tactiques

Après un début de saison difficile, marqué par huit matches sans but en août et en septembre, Diomande a complètement redressé la barre. Le jeune ailier est en grande forme ces derniers temps, avec quatre buts et trois passes décisives lors de ses six dernières apparitions toutes compétitions confondues. Son dernier but lui a également permis de rejoindre le cercle des six joueurs ayant marqué plusieurs fois de l’extérieur de la surface de réparation en Liga cette saison.

Cette victoire a aussi été marquée par le retour de Trent Alexander-Arnold dans le onze de départ. L’international anglais était titulaire pour la première fois depuis la mi-septembre, après avoir été écarté des terrains à la suite de la victoire 3-2 contre Elche.

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La course au titre en Liga

Ce résultat maintient le Real Madrid pleinement dans la course au titre, alors qu’une lutte à trois particulièrement serrée se dessine en tête du classement. Trois points seulement séparent Madrid, Atletico Madrid et le leader actuel, Barcelone. Chaque but et chaque point pèsent lourd à l’approche d’une phase décisive de la saison.

Le Real Madrid se tournera rapidement vers son rendez-vous européen de mercredi contre l’AEK Athènes, avant de conclure son programme précédant la trêve internationale par un déplacement à Valence samedi.