Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
BRAZIL-GOVERNMENT-CABINETAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

« Un demi-but suffira »… Le président brésilien prévoit le résultat du match contre le Maroc

Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
Brésil
Maroc
É.-U.

Le Maroc et le Brésil s’apprêtent à livrer l’un des chocs les plus attendus du premier tour.

Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, s'est dit confiant quant à la capacité de l'équipe nationale de son pays à s'imposer face à son homologue marocaine, samedi soir prochain, lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

« Franchement, je pense que le Brésil va gagner… Je me suis déjà trompé en 1982 et 1986, mais je veux que notre équipe l’emporte », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion officielle.

Lire aussi

En chiffres... Le match Maroc-Brésil s’annonce comme l’affiche la plus attendue de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Une faille de sécurité menace les joueurs argentins pendant le Mondial.

Da Silva a ajouté, selon le quotidien brésilien Globo : « Je vois le Brésil l’emporter 1-0 ; même une victoire d’un seul but me satisferait. »

Coupe du monde
Brésil crest
Brésil
BRÉ
Maroc crest
Maroc
MAR

Le match entre la Seleção et le Maroc se tiendra au MetLife Stadium, dans le New Jersey aux États-Unis, à 19 h, heure du Brésil (dimanche à minuit, heure du Maroc), dans le cadre du groupe C qui comprend également l’Écosse et Haïti.

Les Lions de l’Atlas ont récemment partagé les points avec la Norvège (1-1) en match amical, tandis que la Seleção a dominé l’Égypte (2-1).

Les Brésiliens rêvent d’un sixième titre mondial, tandis que les Marocains veulent faire mieux que leur quatrième place obtenue lors de la précédente édition.

Publicité