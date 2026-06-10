« Un demi-but suffira »… Le président brésilien prévoit le résultat du match contre le Maroc

Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, s'est dit confiant quant à la capacité de l'équipe nationale de son pays à s'imposer face à son homologue marocaine, samedi soir prochain, lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

« Franchement, je pense que le Brésil va gagner… Je me suis déjà trompé en 1982 et 1986, mais je veux que notre équipe l’emporte », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion officielle.

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Da Silva a ajouté, selon le quotidien brésilien Globo : « Je vois le Brésil l’emporter 1-0 ; même une victoire d’un seul but me satisferait. »

Le match entre la Seleção et le Maroc se tiendra au MetLife Stadium, dans le New Jersey aux États-Unis, à 19 h, heure du Brésil (dimanche à minuit, heure du Maroc), dans le cadre du groupe C qui comprend également l’Écosse et Haïti.

Les Lions de l’Atlas ont récemment partagé les points avec la Norvège (1-1) en match amical, tandis que la Seleção a dominé l’Égypte (2-1).

Les Brésiliens rêvent d’un sixième titre mondial, tandis que les Marocains veulent faire mieux que leur quatrième place obtenue lors de la précédente édition.