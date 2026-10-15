Un rapport de presse a révélé ce jeudi le sort de l'appel que le Real Madrid va déposer contre la sanction de suspension infligée à sa star brésilienne Vinicius Junior.

Le Real Madrid a reçu un coup dur avant le choc tant attendu face au Barça, après que la commission de compétition a annoncé la suspension du Brésilien Vinicius Junior pour 4 matches, en raison de son expulsion lors de la rencontre face à Villarreal. Il manquera ainsi le Clasico prévu le 25 octobre courant au stade "Spotify Camp Nou".

La sanction est intervenue après son expulsion face à Villarreal, pour avoir tiré les cheveux du défenseur Saliba, selon ce qui figure dans le rapport de l'arbitre de la rencontre.

En vertu de cette décision, Vinicius manquera les matches du Real Madrid contre Séville, Racing et Valence, ainsi que la rencontre la plus importante face au Barça. Le club madrilène entend déposer un appel contre cette décision, dans l'espoir de réduire le nombre de matches de suspension.

De son côté, le journal "Mundo Deportivo" a traité le dossier de l'appel en détail, en exposant tous les éléments liés à cette affaire.

Le quotidien a précisé que Vinicius a été suspendu deux matches pour ce que la commission a considéré comme un acte violent, à savoir avoir agrippé Saliba, auxquels s'ajoutent deux matches pour ses protestations ultérieures envers l'arbitre Isidro Diaz de Mera.

Le sort du recours devant la commission d'appel

Le journal a affirmé qu'il est difficile de faire appel de cette sanction devant la commission d'appel de la Fédération espagnole de football, et cela parce que, dans le meilleur des cas, la sanction pourrait être réduite à trois matches. L'essentiel réside dans la décision de l'instance disciplinaire, où a été appliqué l'article 130 relatif à la violence. Son premier point stipule ce qui suit : "Tout acte violent commis pendant le match ou comme conséquence directe de l'une de ses actions, à condition que cet acte constitue un danger mais n'entraîne ni dommage ni blessure, est puni d'une suspension d'un à trois matches ou d'une durée allant jusqu'à un mois." Mais le deuxième point, essentiel dans la détermination de la sanction, ajoute ceci : "Si l'acte décrit au paragraphe précédent survient hors du jeu, sans possibilité de disputer le ballon ou alors que le jeu est arrêté, il est puni d'une suspension de deux à trois matches."

Dans ce cas, il y aurait une marge de manœuvre, puisqu'il serait possible de soutenir que l'agrippement a eu lieu alors que le jeu était en cours, comme l'affirme avec insistance le Real Madrid, et la sanction se limiterait alors à un seul match.

En revanche, aucune indulgence n'est possible pour les deux autres matches, en raison de sa réaction ultérieure, décrite par l'arbitre : "Après son expulsion, et alors qu'il était encore sur le terrain, il a continué à protester bruyamment contre mes décisions, s'approchant de la zone où je me trouvais de manière agressive, et ses coéquipiers ont dû le retenir, sans qu'il ait tenu de propos explicites."

La raison en est l'application de l'article 127 du code disciplinaire relatif aux protestations, qui prévoit que le minimum de suspension est de deux matches. La sanction ne peut donc pas être allégée davantage.

L'article dispose : "Est puni d'une suspension de deux à trois matches ou d'une durée allant jusqu'à un mois quiconque proteste auprès de l'arbitre principal, de l'arbitre assistant ou du quatrième arbitre, à condition que cela ne constitue pas une infraction plus grave."

Un délai impératif pour le Real Madrid

Le Real Madrid dispose d'un délai impératif s'il veut obtenir une décision avant le match de dimanche contre Séville au stade Santiago Bernabeu : le club doit déposer sa demande avant 15 heures ce jeudi, et il devrait recevoir la décision au plus tard dans la journée de vendredi, à la mi-journée.

Si le Real Madrid dépose l'appel entre 14 heures et 19 heures ce jeudi, la décision devra être annoncée au plus tard à 14 heures demain vendredi.

En revanche, si le Real Madrid dépose l'appel après 20 heures le même jour, la décision ne sera connue qu'à la journée suivante, ce qui signifie l'absence du joueur brésilien lors du match de dimanche prochain.

Une bouée de sauvetage possible pour Vinicius

L'instance suivante devant laquelle un recours peut être formé est le Tribunal administratif du sport, rattaché au Conseil supérieur des sports.

La saison dernière, ce tribunal avait fixé ses propres délais pour les recours urgents. Si le recours est déposé avant 12 h 00 le vendredi précédant le match, le tribunal est tenu de statuer sur la mesure provisoire.

Passé ce délai, aucune décision ne sera rendue pour cette journée de championnat, et le Real Madrid ne peut déposer ce recours que s'il dispose déjà d'une décision rendue par la commission d'appel.

Il est presque impossible pour le Real Madrid de trouver une solution devant le Tribunal administratif du sport s'il demande une suspension provisoire de la sanction : cela est dû au fait que la position retenue jusqu'à présent est de ne pas accorder de mesures provisoires dans des cas similaires, les magistrats étant convaincus que la présence d'une liste de 25 joueurs dans l'effectif rend la suspension de la sanction non essentielle ni déterminante.