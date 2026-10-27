Ismail Kartal a présenté sa démission de son poste d’entraîneur de Fenerbahçe, a annoncé mardi le grand club turc. La décision du technicien intervient au lendemain de la défaite 2-1 contre l’éternel rival Galatasaray, lors du derby d’Istanbul, toujours très disputé.

La direction du club a publié un communiqué mardi sur son site internet. « Ismail Kartal a fait part à notre direction de sa décision de quitter ses fonctions. Après concertation, cette décision a été examinée et approuvée dans un esprit de compréhension et de respect mutuels. »

Kartal, 65 ans, avait été nommé entraîneur principal de Fenerbahçe pour la quatrième fois en juin. Début septembre, le technicien expérimenté avait déjà présenté sa démission après le match nul contre l’AS Roma en Ligue des champions. Le président Aziz Yildirim ne l’avait toutefois pas acceptée. Près de deux mois plus tard, Kartal quitte finalement son poste.

Kartal a dirigé le grand club turc lors de 18 rencontres au total, neuf en championnat et neuf en Ligue des champions. Il a mené Fenerbahçe à neuf victoires, pour cinq matches nuls et quatre défaites. Le club occupe la cinquième place de Süper Lig, à six points du leader, Galatasaray.

Fenerbahçe s’est donc incliné 2-1 lundi contre Galatasaray et avait déjà perdu face à Besiktas, l’autre rival stambouliote. En Ligue des champions, le club a subi une défaite 6-0 contre Aston Villa et a laissé échapper une avance de 2-0 contre le Slavia Prague (2-2).

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Selon plusieurs médias turcs, l’entraîneur adjoint Dirk Kuijt assurera provisoirement l’intérim. Le Néerlandais est revenu l’été dernier dans le club dont il avait porté les couleurs pendant plusieurs saisons. De Telegraaf rapporte même que Kuijt sera entraîneur intérimaire jusqu’à la prochaine trêve internationale.

Kuijt a disputé 130 matches (37 buts) sous le maillot de Fenerbahçe entre 2012 et 2015. Durant cette période, il a remporté le championnat de Turquie, la Coupe de Turquie et la Supercoupe.