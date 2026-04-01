Un défenseur néerlandais évoluant dans une ligue de haut niveau peut dire adieu à une carrière internationale avec le Suriname

Danilho Doekhi ne jouera pas pour l'équipe nationale du Suriname à l'avenir, a annoncé ESPN mercredi après-midi. Le défenseur de l'Union Berlin, originaire de Rotterdam, doit abandonner ce rêve international.

La fédération surinamaise de football s'est longtemps efforcée d'obtenir l'éligibilité de Doekhi. Le défenseur de l'Union Berlin souhaitait lui-même jouer pour le Suriname, mais la FIFA ne l'a pas déclaré éligible.

Selon ESPN, le recours contre cette décision devant le TAS n'a rien donné. « Doekhi a joué par le passé pour les Jong Oranje. Lors de sa dernière apparition avec l'équipe espoirs des Pays-Bas, il n'était pas encore en possession de son passeport surinamais. C'est pourquoi le transfert vers une autre fédération n'est pas possible. »

Le porte-parole de la VriendenLoterij Eredivisie évoque toutefois une question surprenante. « Étant donné que le gardien de l’Ajax Maarten Paes avait également joué ce match et avait ensuite été autorisé à changer de fédération pour rejoindre celle d’Indonésie, le Suriname pensait pouvoir contester avec succès la décision de la FIFA devant le TAS. »

« Le Tribunal arbitral du sport a toutefois confirmé la décision de la FIFA », confirment des sources à ESPN. « On ne sait pas exactement pourquoi Doekhi n’a pas été autorisé à changer de fédération, contrairement à Paes. »

Il semble que Doekhi puisse faire une croix sur une carrière internationale. Le défenseur de 27 ans pourrait encore jouer en équipe nationale néerlandaise, mais il y fait face à une concurrence féroce.

En attendant, Doekhi en est à ses derniers mois à Berlin. Il s’est imposé ces dernières années comme un excellent défenseur de Bundesliga et est disponible sans indemnité de transfert.