Un défenseur néerlandais de 30 ans surprend son monde en s’engageant avec le Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund a officialisé la signature du défenseur central néerlandais Jesper Verlaat (30 ans), en provenance du TSV 1860 Munich.

Le club allemand l’a officialisé via ses canaux de communication. En provenance du TSV 1860 Munich, le Néerlandais a paraphé un contrat courant jusqu’en milieu d’année 2029.

Ce droitier originaire de Zaanstad portera donc les couleurs de l’équipe U23 du club, qui évolue en Regionalliga West, équivalent de la quatrième division allemande.

Bien qu’il ait déjà trente ans, il est éligible pour jouer avec cette équipe : en Allemagne, chaque formation U23 peut aligner jusqu’à trois joueurs de plus de 23 ans simultanément.

« Avec Jesper, nous recrutons un joueur expérimenté pour le cœur de la défense », déclare Ingo Preuß, directeur sportif de l’équipe U23. « Il sera un pilier important pour nos jeunes joueurs, tant sur le terrain qu’en dehors. »

Le Néerlandais, qui n’a jamais porté les couleurs d’un club de son pays, a été formé dans les équipes de jeunes d’écuries autrichiennes, allemandes et portugaises, puis a poursuivi sa carrière au SV Sandhausen, au SV Waldhof Mannheim 07 et enfin au TSV 1860 Munich.

Avec les Lions, il a disputé pas moins de 114 matchs officiels en quatre ans, avant de voir sa saison 2023 écourtée en raison de blessures, puisqu’il n’a plus joué après septembre.