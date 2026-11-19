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Après l'échec du dossier Yasser Ibrahim cet été, Al-Shabab revient à la charge sur le marché hivernal. Cette fois, la cible est un défenseur marocain doté d'une solide expérience européenne, dont le nom circule avec insistance dans les couloirs du club.

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L'international marocain Issa Diop, défenseur d'Ipswich Town, est entré dans les petits papiers d'Al-Shabab. Le club saoudien étudie la possibilité de le recruter lors du prochain mercato d'hiver, dans le cadre de sa volonté de renforcer son secteur défensif.

Selon le site marocain « Le Site Info Sport », le défenseur de 29 ans est apprécié par les dirigeants du club saoudien, qui voient en lui une option adaptée pour consolider l'arrière-garde, compte tenu de son expérience sur les pelouses européennes et de ses qualités défensives.

Le nom de Yasser Ibrahim, star d'Al Ahly, avait été associé à Al-Shabab lors du dernier mercato estival, dans le cadre d'une opération estimée à un million de dollars. Mais le dossier n'avait pas abouti, la direction d'Al Ahly tenant à conserver son défenseur international.

La direction d'Al-Shabab prévoit d'ouvrir les négociations avec l'entourage du joueur et son club anglais dans les semaines à venir, afin de discuter des conditions financières et de la possibilité de boucler l'opération en janvier prochain.

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L'intérêt saoudien pour Diop intervient alors que le joueur continue de faire partie des plans de la sélection marocaine, après avoir participé au dernier rassemblement lors de la trêve internationale de ce mois de novembre.

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Le défenseur d'Ipswich Town a pris part à la rencontre face au Niger, avant de suivre le second match depuis le banc des remplaçants, dans l'attente de ce que lui réserveront les prochains mois quant à son avenir professionnel.

Les dirigeants d'Al-Shabab estiment que Diop possède toutes les qualités dont l'équipe a besoin actuellement : c'est un défenseur puissant physiquement, solide dans le jeu aérien et fort d'une grande expérience en Premier League et en Ligue 1, ce qui lui permettrait de s'adapter rapidement au championnat saoudien.

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Depuis le début de la saison, Al-Shabab recherche un défenseur capable d'apporter davantage de solidité à l'équipe, qui a montré certaines failles dans son arrière-garde. Le staff technique considère que l'arrivée d'un joueur du calibre de Diop offrirait un meilleur équilibre à l'équipe, notamment dans les grands matchs.

De son côté, le joueur marocain n'a pas encore tranché quant à un éventuel départ d'Ipswich Town. Lié par contrat au club anglais, il attend de connaître les conditions financières que proposera Al-Shabab avant de prendre sa décision finale.

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Selon les sources du site marocain, l'idée d'évoluer en championnat saoudien semble séduire Diop, au regard de l'essor considérable que connaît ce championnat ces dernières années, de la présence de nombreuses stars mondiales, ainsi que des offres financières conséquentes proposées par les clubs saoudiens.

Le championnat saoudien vit une période de forte croissance, après avoir réussi à attirer de grands noms venus d'Europe. Il est devenu une destination privilégiée pour de nombreux joueurs africains et arabes, qui y voient l'occasion de vivre une nouvelle expérience et de relever un défi différent.

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Si l'opération venait à se concrétiser, Diop constituerait un renfort de poids pour Al-Shabab et formerait une charnière défensive de qualité avec les autres défenseurs de l'équipe. Il offrirait également à la sélection marocaine un joueur au sommet de sa forme avant les prochaines échéances.