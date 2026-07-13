Un défenseur espagnol le reconnaît : « La France possède la meilleure attaque… et notre objectif est de neutraliser Mbappé. »

Le latéral droit espagnol Pedro Porro, simple remplaçant en début de Coupe du monde, s'est imposé comme un pilier de l'équipe de Luis de la Fuente et a formé une association complémentaire avec la pépite Lamine Yamal.

Avant de défier la France en demi-finale de la Coupe du monde, le défenseur de Tottenham a confié au journal Mundo Deportivo que la clé de la victoire résidait dans la performance des Matadors eux-mêmes.

«Je me sens très confiant, car tout le monde sait que ce n’a pas été facile d’obtenir cette opportunité», a déclaré Pedro Porro. «Il m’a fallu beaucoup de travail et de patience pour en arriver là, mais au final, tout est une question d’effort et de confiance.»

Interrogé sur sa complémentarité avec Yamal, il répond : « Le partenaire idéal ? C’est une question de confiance. Plus on joue de matchs ensemble, plus on se comprend. C’est normal que les débuts soient plus difficiles : je joue en Angleterre et je ne suis pas à ses côtés tous les jours au club, mais l’essentiel est de saisir ce dont il a besoin à chaque rencontre. »

Interrogé sur ses aptitudes défensives, il a rappelé : « Certains estiment que je suis en difficulté derrière, mais il faut se souvenir que je suis avant tout un ailier de formation. Tout au long de ma carrière, j’ai progressivement reculé sur le terrain, j’ai joué pendant des années comme arrière latéral, et aujourd’hui, je progresse en tant que défenseur dans une défense à quatre. »

« Mon niveau défensif s’est nettement amélioré, insiste-t-il. Après chaque match, je décortique mes actions et je vois que je progresse sans cesse, ce qui me satisfait. »

Interrogé sur l’affrontement à venir, il répond : « La France réalise un superbe tournoi, tout comme l’Argentine et l’Angleterre, et nous aussi. Ce sera un grand match pour tous les amateurs de football, et j’espère qu’il se terminera en notre faveur. »

« Nous devons nous concentrer sur notre jeu. Nous respectons la France, et je pense qu’elle nous respecte aussi. Nous voulons simplement livrer un bon match. »

Il conclut : « La France possède peut-être la meilleure ligne d’attaque du tournoi, mais nous devons rester extrêmement concentrés tout au long du match, car les petits détails seront décisifs face à des joueurs de ce niveau. »

Interrogé sur l’idée d’affronter Mbappé, il répond : « Pour moi, Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est un joueur qui fait la différence, qui réalise un tournoi exceptionnel, et j’espère que nous parviendrons à le contenir. »

Il conclut : « Nous nous concentrons d’abord sur nous-mêmes. Nous faisons également partie des meilleures équipes du monde, et nous n’avons pas perdu depuis 36 matchs. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes et les empêcher de jouer à leur meilleur niveau. Tout dépend de nous. »