Un défenseur du Real Madrid victime d'une grave blessure : la fin de sa carrière n'est pas exclue

Blessure grave pour Ferland Mendy : le défenseur du Real Madrid, âgé de 30 ans, pourrait mettre un terme à sa carrière à la suite d’une lésion musculaire à la cuisse. Selon plusieurs sources, dont la radio espagnole COPE, cette récente blessure, survenue dimanche lors de la victoire 2-0 contre Espanyol, pourrait donc être décisive pour son avenir sportif.

Pour Mendy, déjà régulièrement handicapé par les blessures, le calvaire a commencé dès le premier quart d’heure de la rencontre face à l’Espanyol (victoire 0-2) le week-end dernier. Alors qu’il contrôlait le ballon, le latéral a soudainement saisie sa cuisse avant d’être contraint de céder sa place.

Les examens ont révélé une déchirure tendineuse associée à une fracture, deux lésions d’une gravité telle qu’elles pourraient mettre un terme définitif à sa carrière.

Il sera opéré lundi prochain et, selon COPE, devrait rester éloigné des terrains pendant au moins un an.

Il y a un an, le joueur avait déjà été opéré au même muscle, ce qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant six mois. Cette fois, le risque est plus grand : le moindre contretemps durant la convalescence pourrait mettre un terme définitif à sa carrière.

Arrivé en 2019 de l’Olympique lyonnais au Real Madrid pour 48 millions d’euros, le latéral gauche est sous contrat jusqu’en 2028 et a disputé 210 matchs officiels avec les Merengues.

Cette saison, il avait déjà manqué quatre matchs en raison de problèmes musculaires. Revenu en avril, il a donc connu un nouveau revers le week-end dernier.