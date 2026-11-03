Le défenseur français Nathan Zézé, joueur de Neom en Arabie saoudite, a dévoilé les coulisses de sa décision controversée de rejoindre le royaume lors de l'été 2025, et s'est exprimé pour la première fois en toute franchise sur la véritable différence entre la Roshn Saudi League et son homologue française.

Dans des déclarations rapportées par le site français « rmcsport », Zézé, qui dispute sa deuxième saison avec Neom après une expérience réussie durant laquelle il a récemment porté le brassard de capitaine de l'équipe de France des moins de 21 ans lors de la victoire face au Luxembourg 3-2, le 3 octobre, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2027, a affirmé que la décision de quitter Nantes n'avait pas été facile, reconnaissant que le facteur financier avait fortement pesé : « Je ne vais pas le nier. »

Il a expliqué que la présence d'un entraîneur du calibre de Christophe Galtier, ainsi que d'un groupe de joueurs francophones comme Lacazette, Benrahma, Koné et Malang Sarr, l'a encouragé à se lancer dans cette aventure et l'a aidé à progresser et à s'installer.

Au sujet de son impression après une année complète en Arabie saoudite, Zézé a déclaré : « Je m'attendais à un niveau plus faible, mais la vérité, c'est que lorsque tu affrontes les 10 ou 12 meilleures équipes du championnat, tu as l'impression de disputer un match du championnat français. »

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Il a ajouté : « Il y a beaucoup de joueurs saoudiens qui ont les capacités pour jouer en Europe, et ils m'ont surpris de manière positive. Je ne regrette absolument pas mon choix. »

Malgré ces éloges, Zézé a refusé d'abonder dans le sens des déclarations de Ronaldo qui considère le championnat saoudien comme supérieur au championnat français, et sa réponse a été catégorique : « Non, je ne pense pas cela, le championnat français reste au-dessus. La concurrence y est toujours enflammée à chaque journée, et cela n'existe pas ici avec la même intensité, même si l'écart n'est pas énorme. »

Il a évoqué un autre point essentiel qui fait la différence, à savoir l'ambiance des supporters et la passion qui remplissent les stades français, ce qui n'est pas toujours présent dans tous les matchs du championnat saoudien.

Il a conclu ses propos en affirmant qu'il était devenu plus mûr et plus stable, qu'il restait attaché à son club formateur, Nantes, dont il regarde tous les matchs, et qu'il rêvait de revenir un jour en Europe par la porte de la Ligue des champions, se fixant deux objectifs pour cette saison : mener Neom au meilleur classement possible et remporter le Championnat d'Europe des moins de 21 ans.