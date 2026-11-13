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Abdulelah Al-Amri, défenseur d'Al-Nassr et de la sélection saoudienne, a inscrit son dixième but en carrière sur les terrains de football, lors du match amical face à la Corée du Sud dans la capitale qatarie, Doha.

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L'Arabie saoudite s'est imposée face à la Corée du Sud sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi, au stade Jassim bin Hamad dans la capitale qatarienne Doha, pour son premier match amical durant la trêve internationale actuelle en préparation des échéances à venir.

Abdulelah Al-Amri a inscrit le troisième but de l'Arabie saoudite à la 59e minute, après avoir dévié de la tête un centre envoyé par Nasser Al-Dawsari, milieu de terrain d'Al-Hilal, sur un corner, au fond des filets.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », ce but est désormais le 20e que le défenseur saoudien inscrit au cours de sa carrière, que ce soit avec les clubs d'Al-Nassr et d'Al-Wahda, ou avec la sélection saoudienne.

Ce but était le troisième inscrit par Al-Amri avec la sélection saoudienne, après un but contre le Koweït en 2021 et un autre face à l'Uruguay lors de la Coupe du monde 2026, contre 16 buts marqués avec Al-Nassr et un seul but sous le maillot d'Al-Wahda.

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En revanche, Abdulelah Al-Amri a inscrit son quatrième but depuis le début de la saison en cours, et fait étonnant, ils sont tous venus de la tête, dont 3 avec son club actuel Al-Nassr, en plus de son unique but avec l'Arabie saoudite.

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Al-Amri a conduit la sélection saoudienne vers sa première victoire face à la Corée du Sud depuis 21 ans, et plus précisément depuis 2005, lorsqu'elle l'avait emporté à l'aller et au retour sur les scores de 2-0 et 1-0 lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2006.

Depuis lors, les deux sélections se sont affrontées à 6 reprises, sans que l'Arabie saoudite ne parvienne à remporter la moindre d'entre elles, la sélection coréenne ayant réussi à s'imposer dans deux matches, tandis que 4 matches se sont terminés sur un nul, avant la victoire du match d'aujourd'hui.

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Il convient de rappeler que cette rencontre était la 19e opposant les sélections saoudienne et sud-coréenne, aussi bien au niveau amical qu'officiel, depuis leur premier match en 1980.

Au cours des 19 matches précédents, la sélection saoudienne a signé 6 victoires, contre 6 matches remportés par la sélection coréenne, tandis que le nul a dominé 7 autres rencontres.

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Sur le plan amical, les deux sélections ont disputé leur septième match, cette série ayant débuté en 1980 ; l'avantage est revenu à la sélection coréenne à deux reprises, tandis que 3 matches se sont terminés sur un nul, et la victoire d'aujourd'hui était la deuxième pour la sélection saoudienne.

La victoire la plus marquante de la sélection saoudienne face à son homologue coréenne a eu lieu en demi-finale de la Coupe d'Asie des nations 2000, lorsque Talal Al-Meshal avait inscrit les deux buts de la victoire sur le score de 2-1.

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Quant au dernier match officiel, il a eu lieu en huitième de finale de la Coupe d'Asie des nations 2023, lorsqu'il s'est terminé dans le temps réglementaire sur un nul positif de 1-1, avant que la sélection coréenne ne parvienne à se qualifier pour les quarts de finale aux tirs au but.

Il convient de rappeler que la sélection saoudienne disputera un nouveau match amical dans son stage actuel dans la capitale qatarienne Doha après la Corée du Sud, lorsqu'elle affrontera l'Ouzbékistan mardi prochain.