Dans un climat de tension qui règne sur le continent africain, une décision vient de faire réapparaître la sélection sénégalaise parmi les prétendants aux titres les plus prestigieux du football.

Une décision prise plusieurs mois après le coup de sifflet final de la Coupe d'Afrique des nations, qui a été le théâtre d'événements dramatiques et qui a vu les Lions de la Teranga s'imposer face à l'équipe marocaine, hôte du tournoi.

Le président de la République du Sénégal, Basiro Diomaye Faye, a tenu sa promesse en décidant de distribuer d'importantes primes financières aux joueurs des « Lions », selon le journal local « wiwsport ».

Cette décision intervient dans le contexte d'une crise complexe qui a secoué le monde du football africain, dont l'étincelle a jailli lors de la finale du tournoi qui s'est déroulée à Rabat entre le Sénégal et le Maroc.

Le match a été marqué par des événements dramatiques dans les dernières minutes, notamment de vives protestations, une interruption temporaire du jeu et des décisions arbitrales controversées qui ont donné lieu à des recours officiels de la part du Maroc.

Au fil des jours, la Confédération africaine de football (CAF) a rendu des décisions disciplinaires qui ont rouvert le dossier du titre, ce qui a déclenché une vague de controverses juridiques et médiatiques entre les deux parties. Les répercussions se sont étendues aux couloirs des fédérations et des gouvernements, allant jusqu'à des recours devant les instances internationales.

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Le journal a précisé que les primes financières d'un montant de 75 millions de francs CFA (environ 134 000 dollars américains) avaient été versées à chaque joueur de la sélection sénégalaise, en reconnaissance de leurs exploits lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Elle a souligné que le président Faye avait tenu la promesse qu’il avait faite lors de la cérémonie officielle au palais présidentiel, où il s’était également engagé à offrir à chaque joueur un terrain de 1 500 m² dans la région côtière de « Petite Côte ».

Elle a confirmé que les virements bancaires avaient été effectués quelques jours avant le match amical disputé par la sélection sénégalaise contre le Pérou au Stade de France, soit environ deux mois après la fin de la Coupe d’Afrique des nations.

Il convient de noter que la crise ne s'est pas limitée au domaine sportif, mais s'est transformée en une polémique continentale plus large, marquée par des accusations réciproques et des ingérences politiques de la part de certains pays africains, ce qui reflète l'intensité de la rivalité et les sensibilités qui entourent le titre de la « Coupe des Nations », qui dépasse souvent le simple résultat d'un match.