Un décret présidentiel met le Paraguay en ébullition après l'élimination de l'Allemagne

Le Paraguay a écrit une page d’histoire, mêlant larmes et exultation, en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 aux dépens de l’Allemagne. Les célébrations ont débordé des tribunes pour gagner le palais présidentiel.

Le président Santiago Peña a même décrété la journée de mardi fériée, consécration officielle d’un exploit retentissant.

L’équipe du Paraguay a vécu une nuit inoubliable lundi, après avoir éliminé l’Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du monde en s’imposant 5-4 aux tirs au but. Une confrontation dramatique qui a mis fin à une série historique, puisque la « Mannschaft » n’avait jamais connu la défaite aux tirs au but en Coupe du monde… jusqu’à l’arrivée du Paraguay.

Le match a mis à rude épreuve les nerfs d’acier des Paraguayens, qui ont su garder leur sang-froid malgré deux tirs au but ratés qui auraient pu sceller l’issue de la rencontre plus tôt, avant de décrocher leur qualification sous les yeux d’un monde stupéfait.

Dès le coup de sifflet final, les rues de la capitale, Asunción, ont explosé de joie. Des milliers de supporters ont défilé en cortèges de voitures pendant des heures, tandis que des chants patriotiques et une ambiance de fête effrénée envahissaient le pays d’un bout à l’autre.

Le gouvernement n’est pas resté spectateur : le président Santiago Peña a immédiatement promulgué un décret faisant de mardi un jour férié national afin de célébrer cet exploit.

Sur la plateforme « X », Peña a commenté : « Aujourd’hui, c’est toute la nation qui fait la fête… C’est une victoire qui incarne la détermination, la foi et la force d’un peuple qui ne connaît pas la défaite. »

Le texte souligne que ce succès « dépasse le cadre sportif et mérite une célébration nationale à grande échelle », le gouvernement refusant de « rester les bras croisés face à cet exploit » et souhaitant offrir au peuple « l’occasion de célébrer collectivement cette journée historique ».

Le Paraguay se prépare désormais à un défi encore plus grand : si la France, favorite de la compétition, bat la Suède mardi prochain, les Sud-Américains affronteront les Bleus en huitièmes de finale.