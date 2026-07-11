Un décès soudain et bouleversant frappe Messi et ses coéquipiers à la veille de leur match face à la Suisse

La Fédération argentine de football a annoncé le décès d’Antonio Rattín, l’une des plus grandes légendes du football argentin, à l’âge de 89 ans.

La Fédération argentine a publié un communiqué officiel de condoléances dans lequel elle décrit Rattin comme l’une des figures emblématiques qui ont gravé leur nom en lettres d’or dans les annales de l’équipe nationale et du prestigieux club des Boca Juniors. Il a en effet représenté les couleurs argentines lors des deux éditions de la Coupe du monde, au Chili en 1962, et en Angleterre en 1966, période faste qui a vu le football argentin s’imposer sur la scène internationale.

Milieu défensif reconnu pour son style combatif et son leadership naturel, il a mené les Xeneizes à six titres de champion d’Argentine, et d’atteindre, aux côtés des « Xeneizes », la finale de la prestigieuse Copa Libertadores 1963, un exploit qui reste gravé dans la mémoire d’une génération entière de footballeurs argentins.

L’incident qui a ébranlé le monde de l’arbitrage

Cependant, le nom d’Antonio Rattin reste attaché à l’un des incidents les plus controversés de l’histoire du football mondial, lors du quart de finale de la Coupe du monde 1966 disputé sur la pelouse du mythique stade de Wembley à Londres entre l’Argentine et l’Angleterre, pays hôte.

Au cours de cette rencontre tendue, l’arbitre expulse Rattin après plusieurs contestations, déclenchant la colère du capitaine argentin qui refuse de quitter la pelouse pendant de longues minutes, dans une scène alors sans précédent. d’autant plus que le système des cartons de couleur n’existait pas encore : les arbitres se contentaient d’avertir ou d’expulser verbalement les joueurs.

Alors qu’il regagnait les vestiaires, furieux, Rattin a plié la banderole d’angle ornée du drapeau anglais, en signe de protestation contre ce qu’il estimait être une injustice arbitrale. Puis, il s’avança vers le somptueux tapis rouge réservé à la reine Élisabeth II et s’y assit, un geste de défi qui provoqua la fureur des supporters anglais, lesquels le couvrirent de projectiles et d’insultes.

La naissance des cartons de couleur, fruit de cette crise

Cet incident retentissant a marqué un tournant majeur dans l’histoire de l’arbitrage mondial, incitant la Commission des arbitres de la FIFA à réexaminer sérieusement les mécanismes de communication entre les arbitres et les joueurs, et à rechercher un moyen uniforme, clair et compréhensible à l’échelle mondiale pour informer les joueurs des décisions d’avertissement et d’expulsion, au-delà des barrières linguistiques et des différences culturelles.