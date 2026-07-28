Le football espagnol s'est réveillé ce mardi matin sur l'annonce du décès de l'ancien footballeur Borja Ferrer, à l'âge de 44 ans, après une longue lutte contre la maladie qui a mis fin à sa vie beaucoup trop tôt. Le milieu du football espagnol perd ainsi l'un de ses fils qui ont laissé leur empreinte durant leur parcours professionnel.

Le Real Madrid a exprimé, dans un communiqué officiel publié sur son site internet, ses profonds regrets à la suite du décès de Ferrer, qui avait fait partie de l'effectif du Real Madrid Castilla lors de la saison 2002-2003, en soulignant le professionnalisme du défunt joueur durant son passage au sein du club merengue.

Le communiqué officiel du club indique : « Le Real Madrid Football Club, son président et son conseil d'administration expriment leurs profonds regrets à la suite du décès de Borja Ferrer, joueur du Real Madrid Castilla lors de la saison 2002-2003. »

Le communiqué ajoute : « Le Real Madrid présente ses sincères condoléances et son soutien à l'ensemble de sa famille, de ses coéquipiers et de ses proches. Borja Ferrer est décédé à l'âge de 44 ans. »

Ferrer avait mené une modeste carrière footballistique dans les divisions inférieures espagnoles, jouant pour plusieurs clubs, dont le Xerez, avant de prendre sa retraite précocement en raison des problèmes de santé qui l'ont accompagné pendant de longues années.

Plusieurs clubs espagnols et anciens joueurs ont réagi à l'annonce de ce décès, exprimant leur profonde tristesse face à la disparition de Ferrer à un âge aussi précoce.