Le club de l'Atlético Madrid a annoncé le décès d'un détenteur d'abonnement, victime d'un arrêt cardiaque au moment de son entrée dans le stade Metropolitano avant la rencontre face au Deportivo La Corogne, qui s'est soldée par une victoire du club madrilène sur le score d'un but à zéro, dans un match assombri par une atmosphère de deuil en raison de ce tragique incident.

Le club espagnol a publié un message de condoléances sur ses comptes officiels des réseaux sociaux, dans lequel il a exprimé sa compassion à la famille et aux amis du supporter, affirmant que le personnel médical avait tout mis en œuvre pour le réanimer, mais que ses tentatives n'ont pas abouti. Le club s'est également associé à la cérémonie d'hommage organisée dans le stade en mémoire du défunt.

Malgré l'incident, le match s'est déroulé normalement, après que le corps arbitral a reçu des assurances de la part des responsables de la sécurité quant à la possibilité de poursuivre la rencontre sans en affecter le déroulement, selon ce que mentionne le rapport officiel de l'arbitre José María Sánchez Martínez, publié par la Fédération royale espagnole de football.

L'arbitre a précisé dans son rapport que le coordinateur de la sécurité de la police nationale, accompagné du directeur de la sécurité de l'Atlético Madrid et du directeur des matchs de la Liga, s'étaient rendus dans le vestiaire des arbitres durant la pause pour les informer de la possibilité de poursuivre le match, l'incident étant consigné dans le rapport officiel.

Sur le terrain, l'Argentin Julián Álvarez a scellé la rencontre en faveur de l'Atlético Madrid en inscrivant l'unique but de la victoire, mais le résultat sportif est passé au second plan face à la tragédie qui a coûté la vie à l'un des supporters de l'équipe avant le coup d'envoi de la rencontre.