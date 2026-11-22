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Les joueurs de Manchester United ont été mis en garde au sujet des séances physiques éprouvantes que compte imposer le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, qui a déjà commencé à apporter des changements immédiats aux méthodes de travail au sein de l'équipe, en assurant que ce que les joueurs ont vécu jusqu'ici à l'entraînement n'est qu'un début.

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Les joueurs de Manchester United ont été mis en garde au sujet des séances physiques éprouvantes que compte imposer le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, qui a déjà commencé à apporter des changements immédiats aux méthodes de travail au sein de l'équipe, en assurant que ce que les joueurs ont vécu jusqu'ici à l'entraînement n'est qu'un début.

À 54 ans, Pochettino a hérité de la mission de sortir Manchester United de la crise, après le début de saison catastrophique de l'équipe, qui l'a plongée en zone de relégation, avant son premier match sous ses ordres face à Liverpool, prévu dimanche prochain à l'extérieur.

Avant le coup d'envoi de la journée en cours, Manchester United occupait la 19e place du classement des équipes pour la distance totale parcourue lors des matchs de Premier League cette saison, et la 17e place pour les courses à haute intensité. Les Mancuniens figuraient également au 19e rang pour la vitesse maximale moyenne.

Le technicien argentin a souligné, lors de sa conférence de presse de vendredi, que « les chiffres dépendent du contexte dans lequel on les lit », mais les statistiques enregistrées par l'équipe sont bel et bien préoccupantes.

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Pochettino a dirigé trois jours d'entraînement jusqu'à présent, au cours desquels chaque séance a été décrite comme plus difficile et a duré plus longtemps qu'à l'époque où Michael Carrick était aux commandes de l'équipe.

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Mais le véritable travail, selon les prévisions, ne commencera qu'après le déplacement à Liverpool.

Une source a déclaré au journal britannique The Sun : « Pochettino a immédiatement augmenté le rythme et l'intensité des entraînements dans tous les domaines. Les joueurs ont commencé à s'entraîner plus dur et plus longtemps, et ils ont déjà remarqué la différence. »

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Elle a ajouté : « Mais jusqu'à présent, son objectif principal était d'inculquer certaines de ses idées tactiques à l'équipe avant le match. C'est pourquoi, même si les joueurs ressentent une hausse de la charge de travail et des exigences qui leur sont imposées, le message qui leur a été transmis est que le vrai travail n'a pas encore commencé. »

La source a poursuivi : « Il sera intéressant de voir ce qui va se passer. Soit les joueurs acceptent ces changements et y adhèrent, soit ils les rejettent, et les choses pourraient alors tourner à un nouveau désastre. »

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Les joueurs de Manchester United devront se préparer à fournir de gros efforts physiques sous la houlette de Pochettino, réputé pour son exigence envers ses joueurs, qu'il pousse à courir et à travailler dur sur le terrain.

Toutefois, le technicien argentin, ancien sélectionneur des États-Unis, ne disposera pas de beaucoup de temps pour travailler avec le groupe à l'entraînement, Manchester United devant disputer cinq matchs au cours des 21 prochains jours.

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Malgré ce manque de temps, Pochettino fera tout son possible pour amener le groupe à son meilleur niveau de préparation physique.

L'entraîneur a expliqué en conférence de presse : « Si vous ne replacez pas les chiffres dans leur contexte, je pense qu'en parler est très dangereux, et il est facile de manipuler ces chiffres. »

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Il a poursuivi : « Mais il est vrai que je me dois d'être honnête. Parfois, les chiffres révèlent des choses que l'on peut ensuite constater sur le terrain, mais nous allons nous concentrer fortement sur l'amélioration de nos données et de nos chiffres dans chaque zone du terrain. »

Et de conclure : « Bien sûr, nous ne sommes pas là pour accuser qui que ce soit ou critiquer ce qui s'est passé, mais pour construire quelque chose avec nos joueurs et le club, et essayer de livrer les performances attendues et de remporter des victoires. »